Директора баскетбольного клуба осудили за призывы к российским военным перейти на сторону ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Директор одного из баскетбольных клубов в Смоленской области был осужден на два года лишения свободы за призывы к вступлению в ряды Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

Уроженец Украины, проживающий в регионе, открыто выступал против специальной военной операции и публично призывал российских военных сложить оружие, подчеркивая необходимость перехода на сторону ВСУ.

Согласно информации из Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Смоленской области, мужчина размещал призывы в интернете. Кроме того, он подрывал авторитет российской армии, изображая ее военнослужащих как людей, якобы неспособных к ведению боевых действий.

Второй западный окружной военный суд признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Наказание было назначено в соответствии с ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса России, предусматривающей лишение свободы в колонии общего режима сроком на два года.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали россиянина в Орловской области за призывы к сотрудничеству с ВСУ и оправдание терроризма, было возбуждено уголовное дело.

Ранее сын маньяка Чикатило отправился воевать за ВСУ.

Между тем спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных некой «69-й разнюхивательной бригадой НАФО», с целью сбора пожертвований на нужды ВСУ.