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    Как советская подводная лодка спасалась под парусом
    Рар: Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Ефремов вышел из колонии и уехал в Москву
    Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Назван вероятный глава МИД Германии в правительстве Мерца
    Европа обеспокоилась возможным сокращением войск США
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    37 комментариев
    9 апреля 2025, 12:23 • Новости дня

    Захарова возмутилась предложениями иностранцам устроить «сафари» на линии фронта

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных некой «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» с целью сбора пожертвований на нужды ВСУ.

    Дипломат заявила о шокирующем предложении на Украине, где иностранцам за деньги предлагают поучаствовать в «сафари» на фронте, передает ТАСС.

    Захарова выразила свое возмущение таким «извращением», подчеркивая, что это происходит в то время, когда люди пытаются выжить в условиях конфликта.

    Она обратила внимание на деятельность «69-й разнюхивательной бригады НАФО (NAFO 69th Sniffing Brigade)», предлагающей европейцам поездки по зоне боевых действий за пожертвования.

    «Чтобы получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, нужно заплатить более 100 евро, а за участие в сафари на линии фронта – более 10 тыс. евро», – перечислила Захарова предложения организации.

    Дипломат отметила, что на Украине давно ведется «бизнес на войне». С ее слов, с 2015 по 2022 год украинские националисты организовывали «развлечения» для своих западных сторонников, предлагая им стрелять по позициям ополченцев в Донбассе за солидное вознаграждение.

    Захарова подчеркнула, что подобные предложения подрывают нравственные устои и вызывают звериные инстинкты, хуже тех, что присущи животным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Он заявлял, что отправился на «сафари на русских».

    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

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    8 апреля 2025, 21:55 • Новости дня
    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная миграционная ситуация в подмосковных Котельниках вызвала реакцию британских СМИ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, это объясняется тем, что Британия крышует потоки миграции с целью использовать мигрантов как рычаг давления.

    В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

    По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес  «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

    Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что в России начали активно решать проблему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

    Кроме того, Луговой выразил опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он указал, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

    «Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – рассуждает Луговой.

    Депутат отметил, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

    «Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

    По мнению политолога Ильи Ухова, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство. «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

    Эксперт отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно содействуют структуры ООН. Сети НКО помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию.

    Политолог считает, что понимание методов и целей «организаторов бесконтрольных миграционных потоков низкоквалифицированного и культурно чужого населения» и «кишлакизации» будет способствовать большей устойчивости страны к этим вызовам.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 20:29 • Новости дня
    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру

    Военный аналитик Козюлин: Европейцы не смогут заменить США в вопросах военной помощи ВСУ

    Эксперты: Уход США с военной базы в Жешуве стал призывом Украины к миру
    @ @USArmyEURAF

    Tекст: Владимир Головашин

    Уход США с важнейшей для поддержки Украины польской военной базы ударит по боеспособности ВСУ. Офису Зеленского придется переосмыслить подходы к логистике и, возможно, смириться с потерей важных разведданных, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Александр Бартош и Вадим Козюлин. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве.

    «Вывод американских войск с логистической базы Жешув в Польше осложнит взаимодействие НАТО с ВСУ. Однако резкого ухудшения в снабжении Украины не произойдет. Речь идет об очень медленном процессе, в рамках которого Киев еще может приспособиться к новым реалиям», – считает военный эксперт Александр Бартош.

    «К тому же ВСУ сохранят связь со своими союзниками в лице европейцев. ЕС может во многом заменить США, но в вопросе поставок боеприпасов и вооружений лидерство, скорее всего, сохранят американцы. В конечном счете задачи по полному сворачиванию поддержки ВСУ перед Дональдом Трампом пока не стоит», – добавил он.

    «Но Штаты определенно начинают дистанцироваться от конфликта. Это уже сказалось на боеспособности украинской армии, но на складах ВСУ все же сохраняются заметные запасы боевой техники. Кроме того, Украина располагает промышленными мощностями для производства необходимых вооружений и целого ряда видов боеприпасов», – пояснил Бартош.

    Тем не менее решение Вашингтона ударит по боеспособности украинской армии, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «В Польше американцы занимались не только логистикой, но и отчасти планированием операций. Кроме того, военные в Жешуве активно передавали разведданные ВСУ», – отметил собеседник.

    «В этом аспекте заменить их будет сложнее всего. Штаты никому не передают коды от их военных систем GPS. Без них же заниматься наведением ударов HIMARS по объектам в России невозможно. Поэтому уход каждого американского специалиста с этой базы – большая потеря для Киева даже с учетом помощи американцев с других баз в Европе», – считает эксперт.

    «Скорее всего, подобный шаг призван показать Украине реальную позицию Белого дома. Офису Зеленского намекают, что ему нужно смириться с идеей скорого заключения мирного соглашения. Ждать помощи от Европы бессмысленно. В военном плане Брюссель и Вашингтон попросту несопоставимы», – заключил Козлин.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве. Данный пункт долгое время считался ключевым хабом помощи Украине в республике. Передислокация согласована на уровне НАТО, а прежние обязанности американцев возьмут на себя европейские союзники Киева.

    Между тем в официальном заявлении объединенного командования вооруженных сил США отмечается, что перемещение американских военных проводится с целью сокращения расходов. Подчеркивается, что полного вывода войск из республики не планируется. Данную информацию подтвердил и польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Напомним, в начале марта США временно приостановили военную помощь Украине, после чего будущее логистического хаба в Жешуве оказалось под вопросом. Американские войска располагались здесь с 2022 года. При этом еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил истощение оружейных арсеналов Европы и заявил о бесполезности помощи Киеву в связи с подавляющим превосходством России.

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    8 апреля 2025, 21:10 • Новости дня
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    Конгрессвумен с украинскими корнями назвала окружение Зеленского «мафией трусов»
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на заявление МИД Украины о том, что она больше не украинка.

    В ответ на это заявление Спартц подчеркнула, что она гордится своим украинским наследием. «Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов, а не трусов из мафии Зеленского, уничтожающих патриотов», – написала политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее издание Telegraph сообщило, что американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от претензий на освобожденные Россией территории, а Владимира Зеленского уйти в отставку. В ответ спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил: «В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда останется украинской».

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    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    8 апреля 2025, 16:39 • Новости дня
    В России добыли рекордное количество сардины иваси

    Вылов сардины иваси в России стал рекордным за всю постсоветскую историю

    В России добыли рекордное количество сардины иваси
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Добыча водных биоресурсов в прошлом году в России составила более 4,9 млн тонн, рекордным за все время после распада СССР оказался показатель вылова сардины иваси – он составил 580 тыс. тонн, а объем российской аквакультуры достиг 380 тыс. тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании коллегии федерального агентства по рыболовству.

    «Показатели собственного производства позволили нам полностью обеспечить внутренний рынок – индикатор самообеспеченности превысил 138%», – заявил вице-премьер.

    По его словам, несмотря на внешние трудности, рыбохозяйственный сектор России демонстрирует стабильную и уверенную работу. Эффективность его функционирования подтверждается позитивной динамикой экономических показателей. Так, в минувшем году оборот отрасли увеличился на 7%, достигнув отметки в 1,1 трлн рублей. На предприятиях рыбной отрасли трудятся свыше 125 тыс. человек. Средний уровень заработной платы в рыбной промышленности в два раза превышает аналогичный показатель по экономике в целом, отметил Патрушев.

    Он подчеркнул, что рыбная продукция из России традиционно занимает важное место в структуре аграрного экспорта страны. За прошлый год объем внешних поставок превысил 1,9 млн тонн. География экспорта продолжает расширяться: российская рыба поставляется более чем в 90 стран мира. При этом Россия остается мировым лидером по объему экспорта замороженной рыбы.

    В будущем отрасли предстоит продолжать наращивать вылов водных биоресурсов, сказал Патрушев. Он отметил, что важнейшими направлениями остаются системные исследования и освоение новых промысловых районов, включая акватории за пределами страны и международные зоны Мирового океана. Особое внимание следует уделить добыче менее освоенных видов, в том числе глубоководных, пояснил вице-премьер.

    Он рассказал, что в 2024 году ВНИИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) организовал около тысячи научных рейсов. Впервые были проведены исследования в новых акваториях, включая регионы, ранее не охваченные мониторингом. Полученные данные позволили увеличить рекомендуемые объемы добычи и расширить промысловые зоны. Одним из ключевых событий стал запуск масштабной Африканской экспедиции, в рамках которой российские специалисты на двух научных судах провели работы в территориальных водах пяти африканских государств. Финансирование проекта составило 2,2 млрд рублей.

    Также продолжается техническое обновление исследовательского флота Росрыболовства – в настоящее время ведется строительство двух современных судов, ввод которых в эксплуатацию намечен на 2028 год.

    Патрушев добавил, что наращивать мощности должен сегмент аквакультуры. Благодаря господдержке, за три года в 2,5 раза снизилась зависимость от иностранных кормов.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году среднее потребление рыбы в России достигло 22,7 кг на человека в год, что на 18% выше показателя 2022 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как обновляется российский рыболовецкий флот.

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    9 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала реакцию Владимира Зеленского на удар российских войск по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживой реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на удар, нанесенный россиянами по месту проведения совещания командиров ВСУ и иностранных наемников, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что 4 апреля российские вооруженные силы совершили высокоточный ракетный удар с фугасным снаряжением по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов. По ее мнению, реакция Зеленского на это событие была в «высшей степени циничной и лживой».

    По ее словам, поражение объектов и гибель гражданского населения в Кривом Роге стали следствием практики киевского режима размещать системы ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    Российское Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    8 апреля 2025, 15:32 • Новости дня
    МИД Японии: Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    МИД Японии: Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Японии Гэн Накатани объявил о присоединении страны к миссии НАТО, которая координирует военные поставки и подготовку украинских военных.

    Это заявление было сделано во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прибыл в Японию с визитом, сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

    В ходе своего пребывания в Японии, которое продлится до 10 апреля, Рютте уже посетил несколько ключевых объектов. Он побывал на базе Сил самообороны в Йокосуке и осмотрел японский фрегат «Могами». Также он посетил завод Mitsubishi Electric Corporation в Камакуре. Эти визиты, как отметили в Министерстве обороны Японии, способствовали укреплению оборонного сотрудничества между Японией и НАТО.

    Японское Минобороны выразило готовность к тесному сотрудничеству с НАТО. В ведомстве подчеркнули важность «неделимости безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах». В рамках визита Рютте также планирует встретиться с премьер-министром Японии Сигэру Исибой для обсуждения дальнейшего взаимодействия.

    Ранее Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг возможность переговоров с Японией по мирному договору из-за ее враждебных действий по отношению к России.

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    8 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    Царев напомнил о столетней форсированной украинизации

    Царев: Украина повторяет шаги столетней украинизации

    Царев напомнил о столетней форсированной украинизации
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-депутат Олег Царев заявил, что современная Украина повторяет политику украинизации 1925 года, когда советская власть постановила перевести государственный аппарат на украинский язык.

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале отметил, что сто лет назад, 7 апреля 1925 года, пленум ЦК КП(б)У принял решение о форсированной украинизации УССР. Как пишет Царев, эта инициатива началась с удаления русских вывесок, что напоминало действия лидера ОУН (запрещенная в России экстремистская организация) Коновальца в Киеве.

    Однако процесс не ограничился только вывесками. По словам Царева, 30 апреля 1925 года было выпущено постановление, согласно которому госучреждения и предприятия обязали в течение восьми месяцев перейти на украинское делопроизводство. Это требовало от сотрудников еженедельного изучения языка, а нежелающих могли уволить без выходного пособия.

    Царев также привел примеры множественных трудностей, связанных с украинизацией, в том числе проблемы в судебной системе и на предприятиях. Он отметил, что к 1927 году уволили 3,2% всех служащих центральных органов власти за отказ изучать украинский язык.

    В современном контексте, по мнению Царева, Украина продолжает следовать тем же путем, что и в 1925 году, несмотря на стремление откреститься от коммунистического наследия. Он подчеркнул, что памятники украинизаторам, таким как Скрыпник, остаются, а для достижения справедливости Украине необходимо победить в специальной военной операции.

    Ранее глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ужесточить меры по украинизации населения из-за большого числа русскоговорящих переселенцев.

    Представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

    Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень выразил озабоченность из-за замедления процессов украинизации и низкой популярности украинского языка среди молодежи, особенно в быту и интернете.

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    8 апреля 2025, 21:39 • Новости дня
    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США

    Госдепартамент США: Украину не включили в повестку новых переговоров России и США

    Украинский вопрос не включили в повестку новых переговоров России и США
    @ REUTERS/Anton Vaganov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации проведут встречу в Стамбуле для обсуждения работы дипломатических миссий без упоминания политических вопросов и ситуации на Украине.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что 10 апреля в Стамбуле состоится вторая встреча делегаций России и США, передает ТАСС. Основной темой обсуждения станет стабилизация работы двусторонних дипломатических миссий.

    Брюс подчеркнула, что в повестке дня встречи не будут затрагиваться политические вопросы, вопросы безопасности и ситуация вокруг Украины.

    Ранее стали известны главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле.

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    9 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    В Харькове прогремело 17 взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошло 17 взрывов, в Харьковской области Украины продолжает действовать воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о как минимум девяти взрывах в Днепре (Днепропетровске). По данным СМИ, сейчас в Днепропетровской области Украины воздушную тревогу уже отменили, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской Весны» пишут, что в Днепропетровске и Харькове «работают «Герани», «на местах прилетов масштабные пожары».

    Напомним, накануне глава областной военной администрации Олег Синегубов также сообщал о взрывах в Харькове.

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    8 апреля 2025, 13:24 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней, начиная с 18 марта, продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, сообщили в Минобороны.

    За минувшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, в Курской области 7 апреля в 9:47 из-за атаки украинского ударного беспилотника и повреждения проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 750 кВ «Курская АЭС – Металлургическая» филиала ПАО «Россети» – Черноземное ПМЭС.

    В Запорожской области в тот же день в 9:30 после удара украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ «Новогорьевка» ГУП «Таврия-Энерго» был поврежден радиатор трансформатора, сообщили в Минобороны.

    Накануне Минобороны заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России. Днем ранее ВСУ семь раз за сутки атаковали российские энергообъекты. А до этого ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики.

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    8 апреля 2025, 19:52 • Новости дня
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    Лукашенко о традиции посещать парад Победы: «Это моя Москва»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как у него сложилась традиция отмечать День Победы не только в Минске, но и в Москве.

    По словам Лукашенко, все началось с его первого официального визита в Москву во время президентства Бориса Ельцина. В ходе визита Лукашенко и Ельцин встретились в зале с длинным столом. Лукашенко вспомнил, как он сказал Ельцину: «Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва».

    Лукашенко в интервью, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь», отметил, что парады всегда проходили на Красной площади как в едином государстве, так и после его распада. По его словам, парады Победы на Красной площади стали традицией благодаря приглашению президента России Владимира Путина. Лукашенко добавил, что 9 мая – это День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы неправильно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    9 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    ПВО сработала в Таганроге
    ПВО сработала в Таганроге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге объявлена беспилотная опасность, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Внимание! Объявлена беспилотная опасность!» – сообщила Камбулова в Telegram.

    Она сообщила, что работают системы ПВО. Жителей призвали уйти с открытых участков улиц, укрыться в помещениях и не приближаться к окнам.

    Напомним, в начале апреля Таганрог подвергся атаке беспилотников. В феврале ПВО также отражала атаку в районе города. В январе обломки БПЛА упали в Таганроге, вызвав повреждения имущества граждан.

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    9 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из общего числа дронов, 67 были сбиты над территорией Краснодарского края. В Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, в Северной Осетии – 15, в Воронежской области – 11, в Курской – десять, в Белгородской – пять, в Крыму – три, в Пензенской области – два, а в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях – по одному.

    Кроме того, над акваторией Азовского моря было уничтожено семь дронов, а над Черным морем – шесть. Министерство обороны уточнило, что все беспилотники принадлежали Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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