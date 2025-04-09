Захарова возмутилась предложениями иностранцам устроить «сафари» на линии фронта

Tекст: Александра Юдина

Дипломат заявила о шокирующем предложении на Украине, где иностранцам за деньги предлагают поучаствовать в «сафари» на фронте, передает ТАСС.

Захарова выразила свое возмущение таким «извращением», подчеркивая, что это происходит в то время, когда люди пытаются выжить в условиях конфликта.

Она обратила внимание на деятельность «69-й разнюхивательной бригады НАФО (NAFO 69th Sniffing Brigade)», предлагающей европейцам поездки по зоне боевых действий за пожертвования.

«Чтобы получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, нужно заплатить более 100 евро, а за участие в сафари на линии фронта – более 10 тыс. евро», – перечислила Захарова предложения организации.

Дипломат отметила, что на Украине давно ведется «бизнес на войне». С ее слов, с 2015 по 2022 год украинские националисты организовывали «развлечения» для своих западных сторонников, предлагая им стрелять по позициям ополченцев в Донбассе за солидное вознаграждение.

Захарова подчеркнула, что подобные предложения подрывают нравственные устои и вызывают звериные инстинкты, хуже тех, что присущи животным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Он заявлял, что отправился на «сафари на русских».