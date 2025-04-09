Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.0 комментариев
Захарова возмутилась предложениями иностранцам устроить «сафари» на линии фронта
Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных некой «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» с целью сбора пожертвований на нужды ВСУ.
Дипломат заявила о шокирующем предложении на Украине, где иностранцам за деньги предлагают поучаствовать в «сафари» на фронте, передает ТАСС.
Захарова выразила свое возмущение таким «извращением», подчеркивая, что это происходит в то время, когда люди пытаются выжить в условиях конфликта.
Она обратила внимание на деятельность «69-й разнюхивательной бригады НАФО (NAFO 69th Sniffing Brigade)», предлагающей европейцам поездки по зоне боевых действий за пожертвования.
«Чтобы получить оригинальный шеврон с иностранной символикой, нужно заплатить более 100 евро, а за участие в сафари на линии фронта – более 10 тыс. евро», – перечислила Захарова предложения организации.
Дипломат отметила, что на Украине давно ведется «бизнес на войне». С ее слов, с 2015 по 2022 год украинские националисты организовывали «развлечения» для своих западных сторонников, предлагая им стрелять по позициям ополченцев в Донбассе за солидное вознаграждение.
Захарова подчеркнула, что подобные предложения подрывают нравственные устои и вызывают звериные инстинкты, хуже тех, что присущи животным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Он заявлял, что отправился на «сафари на русских».