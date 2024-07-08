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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    26 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    6 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    48 комментариев
    8 июля 2024, 08:37 • Новости дня

    Военкор: Поехавшего на «сафари на русских» наемника ликвидировали в зоне СВО

    Военкор Котенок: Поехавшего на «сафари на русских» бразильского наемника ликвидировали в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Боевик заявлял ранее, что отправился на «сафари на русских».

    О ликвидации наемника сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что Sierra вел на YouTube свой канал, а на «сафари» он отправился в том числе для производства контента. «Обратно уехал в цинке», – заключил военкор.

    Ранее в Польше нашли могилу местного актера, который воевал в качестве наемника за ВСУ.

    7 июля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили украинских генералов в «утилизации» самолетов и систем ПВО

    В Раде обвинили генералов ВСУ в «утилизации» самолетов и систем ПВО
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ) и призвала его уйти в отставку. Комментируя недавние удары ВС России по аэродрому в Миргороде, она заявила, что украинский генералитет своими действиями «утилизирует» самолеты и системы ПВО.

    Как отметила Безуглая, только за 5 июля на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, а украинские системы ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой, как в компьютерной игре, передает «Страна».

    Безуглая добавила, что первая из уничтоженных систем ЗРК Patriot была приведена в негодность, потому что ее «вообще не перемещали». Второй ЗРК Patriot уничтожили, потому что его перемещали редко и не маскировали. Кроме того, по ее словам, «способов противодействия российским дронам, которые сейчас залетают почти на сто километров, не разработано вообще и никто этим не занимается.

    Безуглая также обвинила командующего ВС ВСУ Николая Олещука в «накручивании» потерь со стороны ВС России. Еще одно обвинение – коррупция в ВС ВСУ. По ее словам, «превалирование россиян в воздухе нарастает, это новейшие подходы, с дронами, разведкой, которые они развили в придачу к своим классическим ресурсам с самолетами, ПВО и спутниками».

    «За определенную доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить еще деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время реальных, не «мазаных» специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям», – сообщила нардеп. Безуглая призывает руководство ВС ВСУ уйти в отставку.

    Ранее в США назвали потерю пяти Су-27 в Миргороде недопустимой для ВСУ.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, уничтожение пяти украинских Су-27 и повреждение еще двух аналогичных машин на аэродроме в Миргороде стало самой серьезной потерей для украинских воздушных сил за весь период спецоперации.

    Групповой ракетный удар был нанесен комплексами «Искандер». В экспертной среде говорят о возросших возможностях российской разведки. Также этот удар стал предупреждением Киеву и Западу перед размещением на Украине истребителей F-16.

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    7 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва будет оценивать только конкретные дела украинского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также упомянул пословицу «Мели Емеля, твоя неделя» в контексте позиции Киева по переговорам.

    Комментируя изменившуюся тональность заявлений Киева, министр отметил: киевский режим может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Поэтому Россия будет рассчитывать на конкретные дела и их оценивать, передает ТАСС.

    Лавров напомнил о существовании пословицы про Емелю и отметил, что внешняя политика России будет строиться на основе действий, а не слов украинского руководства, и будет соответствовать задачам, поставленным в рамках СВО.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу завершения вооруженного конфликта, а также в вопросе изменения границ страны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по поводу переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 07:23 • Новости дня
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    Группа украинских военных организованно переплыла Днепр и сдалась в плен
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что на левый берег Днепра в Херсонской области украинские военные «организованно переправились» с помощью «плавсредств, склеенных из пустых пластиковых бутылок». На левом берегу их встретили российские военные, с которыми украинские военнослужащие заранее связались «через специальный канал» в Telegram – @FREE_SOLDIER2022, чтобы обсудить «детали своего спасения».

    В июне украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии.

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    5 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

    Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

    Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим отказывается от идеи прекращения огня, чтобы не потерять предлог для продления режима военного положения на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

    Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.

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    7 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    @ Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский журналист Артем Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. По его словам, солдат с Западной Украины больше беспокоят коррупционные скандалы, нежели разговоры о «путинской угрозе».

    Ильин отметил, что его окружают преимущественно деревенские жители с западной части Украины. Большинство из них открыто задаются вопросом, почему они должны быть патриотами, если государство за всю жизнь не дало им ничего, кроме автомата, пишет украинское издание «Страна».

    Люди верят в то, что на должности назначают тех, кто заплатил за это, отмечает он. Также в среде украинских солдат «очень быстро распространяются слухи типа «Бугатти» у первой леди».

    «Я откровенно растерялся и не знаю, что им ответить. Аргументы про Путина и московскую власть не работают», – подчеркнул журналист.

    Ильин также сообщил, что солдаты «уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями, и неизвестно, когда они вернутся, если вернутся вообще». «Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям – нет ответа», – добавил он.

    Вместе с тем в стране происходят все новые коррупционные скандалы, «несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров». «И народ понимает, что это ерунда на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о «путинской угрозе». И это очень влияет на мотивацию», – добавил военный.

    Ранее Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией.

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    6 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    NYT: Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи, сообщает The New York Times.

    Солдат обращался за помощью на смеси ломаного английского и русского, когда наступили сумерки. Один из солдат ВСУ выстрелил в торс русского солдата, который упал, но все еще дышал. После этого другой солдат выстрелил в голову, передает американская газета

    Об этом рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине по имени Каспар Гроссе, который был свидетелем этого происшествия.

    Гроссе отметил, что подобные случаи неоправданных убийств не редкость в зоне боевых действий. Он также рассказал о случае, когда солдат из подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, поднимавшего руки.

    Ранее сообщалось о других военных преступлениях ВСУ. Так, вооруженные силы Украины десятки раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего гибли мирные жители. В конце июня ВСУ обстреляли Севастополь, где пострадали 124 человека и четыре человека погибли, включая двоих детей.

    Также сообщалось, что бойцы ВСУ пытались убить женщину-бойца, ее успели спасти военнослужащие ВС России. Причиной, по которой с девушкой пытались расправиться сослуживцы, по ее словам, стала ее жалоба командованию на то, что бригада не вывозила раненых.


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    5 июля 2024, 23:20 • Новости дня
    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля

    Орбан пожаловался на «брюссельский бюрократический бред» в ответ на критику со стороны Борреля из-за визита в Россию

    Орбан ответил на «бюрократический бред» Борреля
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя критику со стороны покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

    Орбан заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что этот «бред» не дал результатов в «поиске пути к миру» на Украине. По его словам, для прекращения конфликта требуется «политический подход, а не бюрократический», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что совершил визит с целью «открыть каналы прямой связи и начать диалог о кратчайшем пути к миру», эта цель «выполнена» и «будет продолжена в понедельник», передает ТАСС.

    Орбан прибыл с визитом в Азербайджан для участия в предстоящем в Шуше неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.

    В пятницу Орбан приехал с незапланированным визитом в Москву, до этого он посещал Киев. Боррель заявил, что ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не может представлять Евросоюз в Москве.

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    6 июля 2024, 16:20 • Новости дня
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    Орбан перечислил три вопроса, которые обсуждал с Путиным во время визита в Москву
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился подробностями трехчасовой встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

    В ходе интервью немецкому изданию Die Weltwoche Орбан рассказал, что его основной задачей во время визита в Москву было установить прямую связь с лидером одной из конфликтующих сторон.

    «Эта встреча готовилась секретно. После визита в Киев я отправил секретное сообщение главе МИД Венгрии, чтобы он организовал встречу с российским лидером. Об организации поездки европейским политикам стало известно на этапе отправки запроса на полет над Польшей. <…> Я принял решение об организации встречи в Москве, зная, что это вызовет негативную реакцию со стороны, потому что я единственный западный лидер, который может поговорить и с Киевом, и с Москвой. Все остальные политики создали ситуацию, когда они не могут прямо общаться со всеми конфликтующими сторонами», – ответил Виктор Орбан на просьбу рассказать о подготовке к поездке в Москву.

    Орбан задал Владимиру Путину три вопроса по поводу конфликта на Украине и его возможного разрешения.

    Первый касался уже существующих мирных планов, Орбан спросил у российского лидера его мнение об этих документах. Российский президент в ответ подчеркнул, что любые мирные переговоры не могут проходить без участия всех сторон конфликта. Орбан назвал подобный взгляд на вопрос «вполне логичным». Также Путин подтвердил, что Москва рассматривает все предложенные мирные планы, в частности, китайско-бразильский.

    Второй вопрос был о том, каковы шансы договориться о прекращении огня между сторонами до проведения реальных переговоров о мире. По словам Орбана, Владимир Путин ответил, что не настроен оптимистично по этому поводу.

    Третий вопрос касался видения или плана того, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы по завершении украинского конфликта. По словам венгерского политика, Путин ответил, что у России есть детальное представление по поводу того, как должна выглядеть система безопасности в регионе.

    Подводя итоги своей поездки в Москву, Орбан сказал, что первый шаг для установления мира – вновь открыть дипломатические отношения и каналы коммуникации, что и случилось в Москве. Кроме того, Орбан заявил, что готовит некий новый сюрприз «в понедельник утром».

    «Я знаю, что на Западе не все понимают подобное поведение действующего президента европейской страны. Но мир не может быть создан бюрократами, поэтому вопрос о мирных переговорах нельзя рассматривать с бюрократической точки зрения. Мир не придет сам по себе. Первый шаг – возобновить дипломатические отношения и наладить канал связи. Именно это и произошло в ходе встречи в Москве», – заявил Орбан журналисту. Премьер-министр заключил, что война рано или поздно закончится и наступит мир.

    Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже на решение Орбана отправиться в РФ негативно отреагировали европейские политики. Так, немецкий канцлер Олаф Шольц, говоря о поездке, заявил о «фискальных проблемах отдельных стран». Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот призвал лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.

    Президент России неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к диалогу со странами Евросоюза и НАТО по безопасности в Евразии, но это станет возможно только тогда, когда они сами будут к этому готовы.

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    5 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

    Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области
    @ Юрий Войткевич/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики пытаются превратить Запорожскую область в зону отчуждения и заставить людей покинуть свои дома. Фактически они применяют излюбленную «анлосаксонскую тактику», сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал о ситуации в регионе.

    «Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

    Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

    Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.  

    «Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

    Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.

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    7 июля 2024, 02:57 • Новости дня
    Стало известно о смерти в России брата Михаила Подоляка из офиса Зеленского

    Украинская пресса со ссылкой на чешский проект KIU сообщила о смерти в России брата Михаила Подоляка

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ со ссылкой на чешский проект KIU утверждают, что в России умер военный пенсионер Владимир Подоляк – брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

    Украинские СМИ опубликовали снимок с могилы, на котором виден портрет мужчины в военной форме с погонами полковника, передает RT.

    Как следует из данных, указанных на могиле, мужчина скончался 19 мая в возрасте 59 лет, пишет «Российская газета».

    На фотографии запечатлен портрет мужчины в военной форме со множеством наград, в числе которых – отличительный знак за службу в российской военной разведке – Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Sputnik.

    KIU опроверг распространенные украинскими СМИ утверждения, что Подоляк-старший «убит в зоне спецоперации».

    Михаил Подоляк ранее признал, что его старший брат живет в России. Советник главы офиса президента Украины говорил, что они не общаются, у них «разные взгляды».

    Напомним, родители главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Его брат Олег сообщил, что давно не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Приемный сын Сырского, который проживает в Австралии, в феврале поздравил россиян с освобождением Авдеевки.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    6 июля 2024, 20:40 • Новости дня
    МИД: Данные NYT об убийстве российского пленного солдатами ВСУ будут проверены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва проведет расследование после публикации американской газеты New York Times (NYT) об убийстве российского военнопленного украинскими солдатами, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Российская сторона потребует от международных организаций, имеющих своих представителей на Украине, «провести верификацию опубликованной информации», заявил Мирошник, передает РИА «Новости».

    Если убийство российского военнопленного подтвердится, это должно быть отнесено к военным преступлениям, будет поставлен вопрос о международной ответственности Киева, подчеркнул дипломат.

    По словам Мирошника, есть и другие случаи издевательств украинских солдат над пленными, некоторые из них уже идентифицированы экспертами ООН.

    Ранее The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил у них медицинской помощи.

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    5 июля 2024, 16:40 • Новости дня
    Киев возмутился визитом Орбана в Россию

    МИД Украины выразил недовольство, что Орбан не согласовал с Киевом поездку в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено поездкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию, поскольку политик предварительно не получил одобрения визита со стороны Киева.

    В ведомстве заявили, что Будапешт принял решение о поездке «без согласования или координации с Украиной», передает РИА «Новости».

    Там также отметили, что для Киева «остается незыблемым принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины».

    Визитом Орбана остались недовольны и в Еврокомиссии. Там заявили, что целью поездки венгерского премьера является снижение напряженности, чего не хочет Брюссель.

    Напомним, Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
    @ Олег Кнорринг/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятника дважды Герою Советского Союза партизану Сидору Ковпаку, расположенный в парке Вечной Славы.

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает «Коммерсант».

    «Киеврада проголосовала за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (…) Как теперь будет называться парк, не знаю – может, Бесславный?» – написал он.

    Сидор Ковпак – один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Под его командованием партизанские отряды совершали рейды по оккупированным территориям, нанося удары по немецким войскам. За заслуги перед Родиной Ковпаку дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.

    Памятник-бюст Ковпаку открыли в 2013 году в честь Дня партизанской славы. Монумент установлен на аллее Славы в парке Вечной Славы рядом с могилой неизвестного солдата и памятником партизанскому командиру Алексею Федорову.

    В прошлом году в Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам времен ВОВ, включая бюст Сидору Ковпаку.

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    6 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Минобороны велело сразу заменять военным поврежденную форму в зоне СВО

    Евкуров сообщил о приказе Белоусова отменить срок ношения формы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов отменил срок ношения формы в зоне специальной военной операции на Украине, в случае повреждения ее должны менять сразу, сообщил замминистра Юнус-Бек Евкуров.

    Евкуров сообщил, что «никаких сроков носки» в зоне СВО нет – если после штурма форма «вышла из строя», военный должен «сразу же» получить новую. «Все на месте есть», – заявил Евкуров. Он пояснил, что нормативы срока носки обмундирования применяются для мест постоянной дислокации, а не в зоне СВО, передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».

    Напомним, Белоусов подчеркнул, что срыв сроков строительства жилья для военнослужащих может повлечь за собой уголовную ответственность.

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    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

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    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

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    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

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    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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