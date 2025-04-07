Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
ФСБ задержала россиянина за призывы к сотрудничеству с ВСУ
ФСБ задержала россиянина за призывы к сотрудничеству с ВСУ и оправдание терроризма
Сотрудники ФСБ задержали россиянина в Орловской области за призывы к сотрудничеству с ВСУ и оправдание терроризма, возбуждено уголовное дело.
Cотрудники УФСБ России по Москве и Московской области совместно с коллегами из Орловской области задержали гражданина России, подозреваемого в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Задержанный, уроженец Орловской области, 2002 года рождения, обвиняется также в оправдании терроризма, передает РИА «Новости».
По данным следствия, находясь в Московском регионе, задержанный разместил в интернете публикации, призывая российских военных перейти на сторону противника и сотрудничать с ВСУ, предоставляя им данные о дислокации и численности войск в зоне проведения спецоперации.
Кроме того, в Telegram-канале, который он администрировал, были размещены видеоролики, пропагандирующие терроризм и оправдывающие террористические акты. Задержание произошло по месту его регистрации в Орловской области, после чего мужчину доставили в Москву, где суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления других эпизодов его противоправной деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянку, подозреваемую в переводе денег на помощь Вооруженным силам Украины, что расценивается как государственная измена.
Также сообщалось, что житель Десногорска был задержан за публичные призывы «истреблять русское население целыми семьями», которые он распространял в проукраинских сообществах одного из мессенджеров на фоне своей неприязни к специальной военной операции.