ФСБ задержала трех агентов Киева за подготовку взрыва у памятника «Танк Т-34» в Каховке

Tекст: Мария Иванова

Оперативники задержали троих уроженцев Украины, которые по заданию Киева готовили взрыв у памятника «Танк Т-34» в городе Каховке Херсонской области во время митинга, передает РИА «Новости». По данным Центра общественных связей ФСБ, теракт был предотвращен благодаря действиям российских силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами. Взрывчатка была замаскирована под части памятника и алюминиевые банки из-под энергетиков и оснащена GSM-модулями для дистанционного подрыва, также были изъяты четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывчатки и приготовлении к террористическому акту. В ФСБ отметили, что задержанные признали свою вину и оказывают содействие следствию.

Напомним, накануне в Херсонской области пострадал мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Брилевка.

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на отказ Зеленского от перемирия и его угрозы гостям парада в Москве.