Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
ВСУ нанесли удар по мемориалу героям ВОВ в Брилевке Херсонской области
В Херсонской области в результате удара пострадал мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Брилевка Алешкинского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ нанесли удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Херсонской области.
Он охарактеризовал случившееся как проявление крайнего цинизма и вандализма со стороны украинских вооруженных формирований.
Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского гражданина Вальдаса Барткявичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.
В столице Болгарии вандалы осквернили памятник на могиле советских воинов, залив его краской и повредив скульптурное изображение на барельефе.