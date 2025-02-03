Мантуров предложил запретить импорт оборудования при наличии российских аналогов

Tекст: Дарья Григоренко

Мантуров на совещании по развитию отечественного станкостроения предложил нормативно запретить приобретать иностранное оборудование, если на рынке присутствуют российские аналоги. По его словам, российская станкоинструментальная промышленность демонстрирует рост – к концу 2024 года производство станков увеличилось на 40% в стоимостном выражении, а инструмента – более чем на 10%, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что основой для развития отрасли стал новый нацпроект «Станкостроение и робототехника». Мантуров отметил необходимость для заводов делать акцент на освоении новой продукции и модернизации мощностей, а заказчикам рекомендовал отдавать приоритет российским станкам. «Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов», – заявил он.

В январе вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что гонка в развитии технологий ИИ сопоставима с космическими программами и гонкой вооружений, и подчеркнул, что Россия ведет разработки с потенциалом двойного применения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что импортозамещение в станкостроении необходимо сделать в очень короткий срок, также важнейшей задачей стоит восстановление компетенций в этой сфере.