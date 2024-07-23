Мишустин назвал важнейшей задачей импортозамещение в станкостроении

Tекст: Вера Басилая

«Очень важно, что идет процесс импортозамещения. Конечно, в станкостроении это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении – это важнейшая задача», – заявил Мишустин во время посещения завода «Дальэнергомаш» в Хабаровске, передает ТАСС.

Он также отметил уникальное оборудование, которое производится на заводе, которое необходимо для горной и химической промышленности. По его словам, среди заказчиков завода – крупнейшие российские компании.

Премьер выразил надежду, что спрос на продукцию будет, особо пожелав успехов в импортозамещении.

На заводе главе правительства показали производственный комплекс завода, Мишустин побывал на участке сборки редукторов для турбин и компрессоров, станков с числовым программным управлением, которые используются для изготовления турбинных лопаток, диафрагм компрессорных машин и другого оборудования.

Премьер обратил внимание на плакаты с правилами безопасности, на которых были размещены различные лозунги.

«Потрясающие плакаты! Это можно везде повесить. «Товарищ, команду не подводи, место создай и на место клади» – это можно повесить во всех федеральных органах исполнительной власти», – заметил Мишустин.

Он назвал «Дальэнергомаш» уникальным для ДФО предприятием, которое вносит «весомый вклад в достижение технологического суверенитета, <…> промышленного, технологического, экономического суверенитета».

Хабаровский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» специализируется на производстве компрессорного, нагнетательного и энергетического оборудования. Предприятие работает с 2004 года. Доля экспорта в среднем составляет 12%. Продукция поставляется в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию, Индию.

На предприятии идет обновление производственных комплексов, в том числе за счет отечественного оборудования.