Узбекским мигрантам выплатили в России долги 2 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители генерального консульства и агентства миграции Узбекистана в Екатеринбурге добились выплаты задолженности по зарплате соотечественникам на предприятиях в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на узбекистанскую прессу.

Они выехали в Тобольск, где рассмотрели жалобу более 100 граждан Узбекистана, занятых в местных ИП «Ижпромсервис» и ООО «Садком», на задержку выплат.

Начислена заработная плата 26 узбекским работникам на общую сумму 2 млн рублей, ее в ближайшие дни перечислят на их банковские счета.

Также достигнута договоренность о погашении в течение ближайшей недели задолженности еще почти 80 соотечественникам, уже уволившимся из этих организаций.

Представители генконсульства и миграционного агентства, как уточнило агентство, проверили условия проживания и труда узбекских граждан. Кроме того, они провели разъяснительную работу с работодателями, чтобы предотвратить повторение подобных задержек зарплаты.

В 2024 году Россия и Узбекистан выразили готовность как можно скорее подписать договор о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения трудящихся.