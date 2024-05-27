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    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    27 мая 2024, 16:40 • Новости дня

    Россия и Узбекистан решили подписать договор по пенсионному обеспечению

    Россия и Узбекистан решили в ближайшее время подписать договор в области пенсионного обеспечения

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Узбекистан будут способствовать скорейшему подписанию договора о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

    В документе отмечается, что стороны, признавая важность социальной защиты населения и регулирования трудовых отношений, выразили готовность обеспечить скорейшее взаимоприемлемое согласование и подписание договора между Россией и Республикой Узбекистан, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Владимир Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными. Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.


    25 мая 2024, 01:46 • Новости дня
    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский Союз потребовал от России объяснений после заявления Эстонии о том, что российские пограничники сняли буи на реке Нарве, разделяющей две страны. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», – приводит заявление Борреля ТАСС.

    Глава европейсок дипломатии назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».

    Ранее Департамент полиции и погранохраны МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи, которые обозначали судоходные пути на реке Нарве.

    В ведомстве отметили, что расположение буев может меняться каждую весну, и в этом году Россия не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.

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    25 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».

    Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

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    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек, находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск – и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

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    25 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков

    Tекст: Александра Юдина

    Взятый в плен российской группировкой войск «Север» украинский солдат Николай Перепаленко рассказал, что многие украинские военные не хотели оборонять Харьков, а помощи в виде боеприпасов они не дождались.

    По его словам, в рядах ВСУ многие не хотели оборонять Харьков, так как понимали, что сопротивление не имеет смысла, передает РИА «Новости».

    Перепаленко добавил, что в его группе из четырех военных заканчивались боеприпасы, однако никто из киевского командования им не помог.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    26 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Экономист Лизан: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Продолжение транзита казахской нефти в ФРГ через российскую инфраструктуру делает возможным в какой-то момент подачу в ЕС продукцию Москвы. У Берлина нет других каналов его получения, а значит, слова Запада о нежелании сотрудничать с РФ можно пропускать мимо ушей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    «Вполне возможно, что транзит действительно подразумевает экспорт в Германию непосредственно казахской нефти. Тем не менее, факт использования инфраструктуры, проходящей через территорию России, позволяет говорить о том, что в определенный момент ее же можно будет задействовать и для поставок наших ресурсов», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сорта, добываемые в наших странах, не сильно отличаются друг от друга. С точностью установить, откуда именно пришло топливо, у экспертов ЕС не получится. Таким образом, Москва в любом случае остается в выигрыше. Нельзя забывать и о том, что если казахская нефть будет направлена в ФРГ, то у России появляется больше возможностей расширения поставок на перспективные рынки Азии», – отмечает он.

    «Что касается опасений Польши по поводу оплаты услуг расходомеров «Транснефти», думаю, что все дело в попытках Варшавы перекинуть основные расходы на Германию. Немцам покупка данной нефти гораздо более важна. Поэтому они и готовы выделять на этот проект значительные средства. Вопросы санкций совершенно точно лежат в другой плоскости», – уточняет собеседник.

    «Нефтяной сектор ЕС достаточно сложный. Разные компании обладают буквально «сетью» предприятий, находящихся по всей территории объединения. Вполне возможно, что «неназванная словацкая фирма» на деле является «дочкой» польского завода, обладающей какими-либо специфическими компетенциями», – подчеркивает эксперт.

    «Интересно, что на этом фоне страны-участницы G7 выпустили заявление о том, что любые попытки обойти ограничения в сфере энергетики для продолжения сотрудничества с Россией, будут караться санкциями. Очередная декламация лицемерных лозунгов. Западные политики стараются усидеть на двух стульях», – акцентирует собеседник.

    «Им нужно поддерживать заданную в 2022 году планку русофобской риторики, но при этом сохранять приемлемый уровень благосостояния, что без сотрудничества в сфере энергетики с Москвой сделать достаточно сложно. Если бы они реально хотели разорвать с нами отношения, то давно бы наложили эмбарго не любые поставки нефти из портов Турции и ближайших к ней стран», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что поставки энергоресурса в ФРГ могли прекратиться уже 5 июня, поскольку Москва столкнулась с «тупиковой ситуацией» оплаты услуг по измерению газа на базе в Адамова со стороны Варшавы.

    По данным издания, данная ситуация произошла из-за опасений польского трубопроводного оператора PERN попасть под действие западных санкций. В результате длительного согласования, стороны сошлись на компромиссе: расходы согласился взять на себя нефтеперерабатывающий немецкий завод РСК Schwedt.

    Обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания, что поможет Польше избежать негативного влияния возможных ограничений. В материале подчеркивается, что транзит по данному трубопроводу является относительно небольшим. С помощью него Германия получает лишь 1,2 млн тонн нефти.

    На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы. При этом те стороны, которые применяют «обманные практики» для обхода ограничений, группа также пригрозила санкциями.

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    24 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин отметил высокое качество белорусской сельхозпродукции

    Tекст: Максим Попов

    Белорусские сельскохозяйственные товары обладают высоким качеством и пользуются заслуженной популярностью в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск.

    По словам Путина, в этом направлении Белоруссия демонстрирует очень хорошие показатели. В последнее время в России открылось большое количество торговых предприятий с вывесками «товары из Белоруссии». Они пользуются большим спросом, прежде всего, из-за своего качества, сказал он.

    Одновременно с этим Путин подчеркнул, что важным направлением двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Он заверил, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко поддерживал и будет поддерживать такое взаимодействие, потому что значительный объем товарооборота приходится именно на регионы, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам Путина, развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии остается безусловным приоритетом.


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    25 мая 2024, 08:14 • Новости дня
    Система ПВО сбила ночью три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

    Российская система ПВО сбила ночью три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила три украинских беспилотника, над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два дрона ВСУ атаковали Белгородскую область, а один – Курскую. Система ПВО успешно обнаружила их в воздухе и сбила.

    Накануне ПВО уничтожила украинскую ракету HARM над Белгородской областью.

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    25 мая 2024, 00:52 • Новости дня
    Количество посетителей выставки-форума «Россия» превысило 14 млн человек

    Выставку-форум «Россия» посетили 14 миллионов человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость, юбилейным посетителем стал восьмилетний Кирилл Старов, приехавший с родителями из Камчатки, сообщает пресс-служба выставки.

    «Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву – и именно в этот раз решили посетить ее», – рассказал Кирилл, передает ТАСС

    Отмечается, что Кириллу и его родителям вручили сертификат на путешествие в Тобольск, включающее экскурсию по местам детства Дмитрия Менделеева.

    «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные – хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», – добавила мама Кирилла Лариса.

    Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ.

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    25 мая 2024, 04:47 • Новости дня
    МЧС взяло на контроль 25 тыс. населенных пунктов под угрозой лесных пожаров

    МЧС взяло на контроль 25 тыс. населенных пунктов, находящихся под угрозой лесных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка 25 тыс. населенных пунктов в России находятся на контроле МЧС из-за угрозы перехода огня с лесных массивов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    По его словам, в 47 регионах России действует особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает гражданам посещать леса и разводить костры, передает ТАСС

    В МЧС отметили, что пожароопасный сезон уже открыт в 85 регионах страны.

    С начала года потушено 35 тысяч пожаров, большинство из которых возникли по причине неосторожного обращения с огнем и умышленного поджога сухой растительности.

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    25 мая 2024, 12:06 • Новости дня
    ВСУ с дрона атаковали машину в приграничном селе Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные с дрона атаковали машину в приграничном селе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные использовали дрон для атаки легкового автомобиля в селе Красное Белгородской области.

    В результате взрыва водитель не пострадал. У транспортного средства поврежден кузов и выбито лобовое стекло.

    Напомним, украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

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    25 мая 2024, 09:30 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 8.15 мск система ПВО уничтожила беспилотник в небе над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что система ПВО в ночь на субботу сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями.

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    25 мая 2024, 11:52 • Новости дня
    Система ПВО отразила атаку украинского беспилотника над Белгородской областью

    Минобороны: Система ПВО отразила атаку украинского беспилотника над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 11.00 мск российская ПВО сбила в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ.

    Напомним, украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

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