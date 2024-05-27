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Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров обсудили вопросы трудовой миграции и выразили намерение навести порядок в этой сфере.
Как сообщил Мирзиеев, в ходе встречи было уделено отдельное внимание вопросу трудовой миграции, стороны отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов, передает ТАСС.
По словам главы Узбекистана, Путин поддержал его предложения по этому вопросу. «Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», – сказал он.
В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.