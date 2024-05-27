Путин и Мирзиеев продолжили переговоры в расширенном составе

Путин: Легитимность Зеленского закончилась

Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

Tекст: Вера Басилая

«Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

«Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.



