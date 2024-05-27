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Путин и Мирзиеев продолжили переговоры в расширенном составе
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.
С российской стороны в переговорах принимают участие замглавы Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков. Кроме них в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, руководитель Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минсельхоза Оксана Лут, передает ТАСС.
В составе делегации также глава Минтранса Роман Старовойт, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры Ольга Любимова, руководитель МВД Владимир Колокольцев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.
Ранее в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой» прошли переговоры Путина и Мирзиеева.