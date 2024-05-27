Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.2 комментария
Путин и Мирзиеев начали переговоры в резиденции «Куксарой»
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в рамках визита российского лидера в республику.
Встреча проходит в загородной резиденции президента Узбекистана «Куксарой». Как ожидается, лидеры сначала побеседуют в узком составе. Затем российско-узбекистанские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций, передает РИА «Новости».
Путин и Мирзиеев намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Также они планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая сотрудничество в рамках СНГ, ШОС и ООН. Как ожидается, стороны по итогам визита подпишут пакет двусторонних документов.
Москва и Ташкент взаимодействуют во многих областях – это торговля, энергетика, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, культурно-гуманитарные обмены и другие сферы.