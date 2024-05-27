Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были, действительно, очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, в культурно-гуманитарной областях», – передает ТАСС слова главы российского государства.

Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить страну с государственным визитом.

«Я хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили изменения, (связанные с выборами, инаугурацией и обновлением кабинета министров России), партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время», – констатировал Путин, отметив, что взаимодействие двух стран продолжало динамично и поступательно развиваться.

Российский лидер уточнил, что во время переговоров были определены долгосрочные ориентиры расширения двусторонних контактов и были поставлены соответствующие задачи. Он отметил, что в рамках визита был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов, многие из которых направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год.