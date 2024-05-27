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Путин: Прокачка газа из России в Узбекистан будет увеличена до 11 млрд кубометров
Пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Ведутся сейчас работы о расширении пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия – Центр», что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров», – сказал российский лидер по итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС.
Российские энергетические компании активно работают в Узбекистане, отметил Путин. Газпром и «Лукойл» осваивают месторождения, а «Татнефть» и «Зарубежнефть» занимаются нефтехимическими производствами, переработкой и поставками топлива, уточнил он.
Ранее Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции.