Часть Запорожской области осталась без света
Электроснабжение прекратилось на части территории Запорожской области, социально значимые объекты перевели на резервные источники питания, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Отключения затронули значительную часть региона, соцобъекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, указал Балицкий, передает РИА «Новости».
«Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», – добавил он.
Критически важные объекты функционируют в штатном режиме.
В конце февраля после массированной атаки ВСУ на энергосистему Запорожской области регион остался без электроэнергии.