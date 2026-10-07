Григоренко анонсировал открытие первого зарубежного МФЦ в Узбекистане

Григоренко: Первый заграничный российский МФЦ начнет работу в Ташкенте

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вскоре появится возможность получения российских государственных услуг за рубежом в формате МФЦ. Первый такой проект готовится к запуску в Узбекистане. В Ташкенте на базе Русского дома у наших соотечественников появится доступ к самым востребованным услугам, например – к оформлению СНИЛС или электронной подписи», – цитирует вице-премьера РИА «Новости».

В аппарате Григоренко добавили, что аналогичный центр в ближайшие месяцы появится в Казахстане. Позже этими услугами смогут воспользоваться и иностранцы.

Отмечается, что проект реализуется в рамках программы «Поддержка граждан РФ за рубежом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне была названа дата начала эксперимента по доступу к госуслугам России из-за рубежа.

В январе сообщалось, что сеть МФЦ оказала более 166 млн госуслуг в 2025 году.

В прошлом году при российских МФЦ решили создать сервисы самообслуживания.