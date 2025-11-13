При российских МФЦ решили создать сервисы самообслуживания

Сервисы самообслуживания разработали для российских МФЦ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Для отечественных многофункциональных центров создали сервис самообслуживания. Его оснастят цифровым ассистентом и интегрируют с Единой биометрической системой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

После внедрения новой разработки можно будет получить услуги МФЦ без паспорта и участия специалистов. Сервис позволяет достоверно подтвердить личность заявителя по биометрии. А помогать гражданам будет ИИ-ассистент, который соединен с государственной Единой биометрической системой. Итоговый документ или справку можно скачать по QR-коду или получить в бумажном виде.

Новый сервис уже представили Григоренко на площадке ИТ-форума «Цифровые решения». Первые стойки самообслуживания предполагается установить в МФЦ Липецка в ближайшие месяцы. Применение сервиса позволит ускорить обслуживание, а также снизит нагрузку на сотрудников МФЦ.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Напомним, год назад, в декабре запустили первый в России сервис биометрического обслуживания в МФЦ Челябинска. Он упрощает процесс получения госуслуг без паспорта.

Ранее в Реутове в Подмосковье открылся первый в России муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества», который расположился на базе МФЦ и будет обслуживать сразу несколько городов региона.

Президент Владимир Путин призвал тиражировать механизм «одного окна» в МФЦ для поддержки бойцов СВО и их семей.



