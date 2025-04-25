Шойгу сообщил о подготовке корректировки Стратегии нацбезопасности России

Tекст: Антон Антонов

По словам Шойгу, в подготовке участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет, который занимается глубоким анализом проблем, стоящих перед страной. Он подчеркнул, что стратегическое планирование становится все более актуальным из-за высокой динамики событий, последствия которых могут проявляться спустя годы, передает ТАСС.

«Комплекс вызовов и угроз, стоящих сегодня перед Россией, обострение ее отношений с Западом имеет не случайный, а объективный характер и обусловлен самим ходом исторического процесса. Вспомните – президент России предупреждал о возможности такого развития событий еще на Мюнхенской конференции в 2007 году», – сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что Стратегия нацбезопасности определяет национальные интересы, стратегические приоритеты и долгосрочные цели развития России. Он связал проведение специальной военной операции с необходимостью защиты национальных интересов России и достижением целей денацификации и демилитаризации Украины.

Шойгу также обратил внимание, что проблемы, возникшие после начала СВО, показали взаимосвязь задач национальной безопасности и социально-экономического развития. Он указал на необходимость внутренней опоры страны при одновременной открытости для международного сотрудничества. По его словам, кризис европейской безопасности и новые вызовы требуют оперативного реагирования и пересмотра стратегических подходов.

«В условиях высокой динамики международной обстановки повышается важность прогнозирования стратегических рисков и угроз национальной безопасности, выработки сценариев развития глобальных трендов, кризисных ситуаций и оперативного реагирования на них», – пояснил Шойгу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году.