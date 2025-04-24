Шойгу оценил возможность возобновления Россией ядерных испытаний

Шойгу не исключил возобновления Россией ядерных испытаний

Tекст: Антон Антонов

Шойгу указал, что позиции России по этому вопросу напрямую зависят от поведения Вашингтона, который разрабатывает новые типы вооружений и сталкивается с истечением гарантийных сроков некоторых ядерных боеприпасов. По его мнению, «это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний». «В этом случае Россия может последовать их примеру в качестве ответного шага», – приводит слова Шойгу ТАСС.

Он также заверил, что Минобороны России и Росатом готовы к проведению соответствующих работ. При этом Шойгу подчеркнул, что Россия за последние годы приняла на вооружение целый комплекс современных видов оружия, включая стратегические, аналогов которым нет в мире. По его словам, военный потенциал страны значительно вырос, поэтому сейчас острой необходимости в проведении ядерных испытаний не наблюдается.

Также Шойгу заявил, что НАТО увеличивает контингент у западных границ России и развивает военную инфраструктуру, формируя «ударный кулак». По его словам, европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Он считает, что Запад в условиях неудавшихся планов с Украиной будет пытаться провоцировать дестабилизацию в России, Молдавии и Закавказье.

При этом, по мнению Шойгу, первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания.

Он также сообщил, что Украина «ни одного часа» не выполняла объявленное Россией пасхальное перемирие, нарушив его 4,9 тыс. раз в течение 30 часов. Шойгу заявил, что зачистка Курской области от боевиков входит в завершающую фазу. В ближайшее время вся территория региона будет зачищена от ВСУ, сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний.