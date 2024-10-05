Замглавы МИД Рябков заявил о зеркальном ответе России на возможные ядерные испытания США

Tекст: Александра Юдина

Рябков выразил готовность Москвы действовать в ответ на возможные действия Штатов в этой области, передает RT.

«Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами »не заржавеет», – подчеркнул замминистра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в США Анатолий Антонов ранее заявлял, что власти США подталкивают Украину к продолжению атак на Крым, называя это «самообороной», а также указывал, что Вашингтон способствует поставкам вооружений на территорию Украины, что может привести к эскалации конфликта и увеличению риска прямого столкновения с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

