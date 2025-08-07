Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России

Tекст: Антон Антонов

«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», – приводит слова Трампа ТАСС.

Трамп подчеркнул, что Китай находится в числе возможных стран, которых коснутся новые рестрикции, однако подчеркнул, что число таких государств будет небольшим.

«Это может произойти, – сказал он. – Я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других. Одной из них может быть Китай».

При этом американский лидер не исключил в случае достижения договоренностей с Москвой отмены действующих дополнительных пошлин на товары из Индии в размере 25%, введенных за приобретение ею российской нефти. Он добавил, что решение будет принято позже.

Напомним, власти США заявили о намерении ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

