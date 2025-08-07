Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».4 комментария
Ушаков: Россия проинформировала партнеров о переговорах Путина с Уиткоффом
Россия уже начала информировать своих друзей и партнеров о результатах встречи президента Владимира Путина с эмиссаром президента США Стивеном Уиткоффом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, соответствующая работа идет по установленным каналам с ближайшими союзниками, передает ТАСС.
Ушаков напомнил, что сразу после доклада Уиткоффа глава США Дональд Трамп связался с ведущими европейскими партнерами. Он отметил, что и российская сторона оперативно доводит до сведения партнеров детали переговоров по ключевым вопросам.
По словам Ушакова, во время общения в Кремле американский представитель упомянул вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Российская сторона этот вариант не комментировала и не обсуждала, предложив сосредоточиться на двустороннем саммите с Трампом.
«Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной», – заявил Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.