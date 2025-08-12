На Украине предсказали политическую смерть Зеленского

Tекст: Алексей Дегтярев

Арестович заявил, что для Дональда Трампа и Владимира Путина Зеленский «все», и его отстранение от должности становится лишь вопросом времени, передает «Газета.Ru».

Детали процесса снятия украинского лидера будут несущественны, а ключевым моментом станет достижение договоренностей между президентами России и США, которые приведут к остановке боевых действий.

«Остановка же войны вследствие договоренностей будет означать политическую смерть для Зеленского и тех, кто на ней поднимался и держится», – добавил он.

По мнению Арестовича, если Зеленский попытается противостоять решениям Трампа и Путина, то западные страны могут обвинить его в коррупции и предоставить соответствующие доказательства.

Напомним, в начале мая Зеленский подписал указ о санкциях в отношении своего бывшего советника Арестовича.

В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму.

В начале 2023 года Арестович ушел со своего поста из-за заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.