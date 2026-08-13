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Русское музыкальное общество открыло прием заявок на конкурс «Послы Музыки»
Русское музыкальное общество (РМО) открыло прием заявок на третий всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки».
Заявки принимаются до 30 сентября 2026 года включительно. Проект направлен на выявление талантливых музыкантов, музыковедов и педагогов, готовых проводить просветительские лекции для школьников.
В 2026 году конкурс проходит по трем профессиональным профилям: «Академическое музыковедение», «Музыкальное просветительство» и «Творческий дебют». Участники, прошедшие отборочный тур, получат почетное звание «Посол Музыки РМО». На практическом этапе конкурсанты проведут уроки-лекции в школах, после чего жюри определит победителей.
Финальный этап и торжественное награждение состоятся в Москве. Лауреатам вручат дипломы, а девяти победителям и обладателям Гран-при – денежные премии. После завершения конкурса они продолжат просветительскую деятельность в регионах России.
«Конкурс «Послы Музыки Русского музыкального общества» за два года стал площадкой, где встречаются профессиональное музыкальное сообщество и просветительская миссия. Мы стремимся поддержать тех, кто умеет говорить о музыкальном искусстве с молодой аудиторией современным, понятным и содержательным языком. В этом году мы разделили участников на три профессиональных профиля, чтобы каждый конкурсант мог раскрыть свои сильные стороны и получить максимально объективную оценку. Уверена, что новый сезон откроет новые имена и поможет расширить сообщество лекторов, которые будут развивать музыкальное просвещение в разных регионах России», – отметила исполнительный директор Русского музыкального общества Светлана Кобзарь.