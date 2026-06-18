Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.5 комментариев
Захарова заявила о мракобесии Киева из-за памятника Мазепе
Планы по размещению памятника гетману Ивану Мазепе у Успенского собора Киево-Печерской лавры демонстрируют уровень мракобесия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что экспертное сообщество одобрило проект установки гранитной колонны с бронзовым бюстом Мазепы на территории лавры, передает РИА «Новости».
Захарова напомнила, что этот бюст уже выставлялся в одном из музеев лавры в декабре 2025 года.
«Комментируя тогда это «событие» мы отмечали, что сам факт возведения на территории мировой православной святыни памятника изменнику, этому предателю, Иуде, который кстати говоря был предан анафеме Русской православной церковью, особо циничен, кощунственен и, собственно говоря, показывает уровень мракобесия, до которого докатился киевский режим. Все эти оценки сохраняют актуальность», – подчеркнула дипломат на брифинге.
Ранее Захарова объяснила удар по Киево-Печерской лавре поставками некачественного западного вооружения.
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