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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня

    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

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    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

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    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

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    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

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    5 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков оценил возможности разведки России по контролю за границами

    Песков заявил о наличии у России разведпотенциала для контроля границ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские спецслужбы и Министерство обороны обладают достаточным разведывательным потенциалом для контроля ситуации на границах государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске эстонских войск ближе к российской границе, передает РИА «Новости».

    По его словам, отечественные спецслужбы внимательно следят за развитием событий.

    «Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг нашей границы», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников написала, что Эстония перебрасывает элитные подразделения к границе с Россией. По данным издания, Таллин объясняет эти действия необходимостью «активной обороны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии перебросили элитные подразделения ближе к российской границе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации западной прессы об этих маневрах.

    Летом эстонские вооруженные силы обустроили 10 км противотанковых рвов на псковском участке границы.

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    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

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    5 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Delfi: Латвийская AirBaltic запланировала уволить до 700 сотрудников

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальная авиакомпания Латвии AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала, которые могут затронуть до 700 сотрудников в трех странах Прибалтики, пишет портал Delfi со ссылкой на сообщение компании.

    Национальная латвийская авиакомпания AirBaltic планирует масштабные сокращения персонала на своих базах в Прибалтике, передает ТАСС. В рамках реализации нового бизнес-плана компания намерена уволить от 500 до 700 сотрудников в Литве, Латвии и Эстонии.

    «Авиакомпания продолжает реформы, связанные с реализацией нового бизнес-плана. В его рамках предстоит пересмотреть структуру персонала с возможным увольнением в Литве, Латвии и Эстонии от 500 до 700 человек», – говорится в публикации Delfi.

    Окончательные решения по кадровым вопросам ожидаются к середине октября. Сейчас штат компании насчитывает около 3 тыс. человек. Представители AirBaltic подчеркивают, что грядущие сокращения не повлияют на график полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре национальный авиаперевозчик Латвии подал заявление о банкротстве.

    Летом международное агентство Fitch ухудшило оценку финансового состояния компании. Весной руководство предприятия потребовало от государства срочный заем на 30 млн евро.

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    5 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Pais: Еврокомиссия рассматривает ограничение права голоса новых членов ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия обсуждает возможность ограничения и приостановки права голоса новых государств-членов при несоблюдении ими правил и стандартов объединения, сообщает газета Pais со ссылкой на проект документа.

    Европейская комиссия планирует постепенно интегрировать страны-кандидаты в свои структуры до их официального вступления, передает РИА «Новости». «Документ предлагает меры, которые позволят интегрировать страны-кандидаты в структуры ЕС еще до получения ими статуса полноправных членов. Одновременно предлагается ограничивать их право голоса в первые годы членства и даже временно приостанавливать его, если новые государства не будут соблюдать правила и стандарты Евросоюза», – цитирует проект документа испанская газета El Pais.

    Новая стратегия нацелена на ускорение процесса вступления в Евросоюз Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Успешно проводящие реформы государства смогут постепенно получать доступ к отдельным направлениям европейской политики, включая энергетику, транспорт и оборону. Компаниям из этих стран также могут открыть доступ к некоторым сегментам единого рынка.

    Для новых членов могут временно сохранить ограничения в сфере свободного передвижения работников и сельского хозяйства, чтобы избежать резких изменений на чувствительных рынках. Расширение Евросоюза более чем до 30 государств потребует реформы его институтов, включая возможное сокращение числа еврокомиссаров и введение системы их ротации. Окончательный вариант стратегии планируется представить в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила проект отмены права национального вето по вопросам санкций.

    В Брюсселе разработали масштабную реформу политики расширения европейского объединения.

    Европейские чиновники рассматривали вариант ускоренного приема Украины с сохранением ограниченных полномочий на начальном этапе.

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    5 октября 2026, 07:19 • Новости дня
    Иностранцы заинтересовались работой российских дронов Supercam в жару

    Иностранные заказчики проявили интерес к работе дронов Supercam в жару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026 в Баку интересовались работой российских беспилотников Supercam S350 и S180 в условиях жаркого климата, заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила об этом по итогам выставки, передает ТАСС. Она отметила, что российскую экспозицию посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, а также представители силовых структур Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

    «Российскую экспозицию, где были представлены БПЛА марки Supercam в трех моделях: Supercam S350 двойного назначения и его «военизированная версия» S350ME <…>, а также новейший скоростной разведывательный БПЛА Supercam S180, посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, представители силовых структур Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также руководители энергетических компаний Азербайджана», – рассказала Згировская.

    По ее словам, особое внимание гостей привлекли решения для работы в условиях радиоэлектронного противодействия и возможности адаптации комплексов под специфические задачи. Згировская также добавила, что заказчики все чаще рассматривают покупку беспилотников как элемент комплексного предложения, включающего сервисное обслуживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд зарубежных стран заинтересовался покупкой новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180. Потенциальные иностранные заказчики захотели локализовать производство комплексов Supercam S350 на своих территориях. Совместное использование этих двух аппаратов позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в зоне спецоперации.

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    5 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Транспортные корабли-беспилотники решили построить в Японии

    Минобороны Японии начало разработку транспортных кораблей-беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск, боеприпасов и других грузов в случае чрезвычайных обстоятельств. Ассигнования на эти работы будут выделены в бюджете на следующий финансовый год, сообщает газета «Иомиури».

    Министерство обороны страны выделит средства на создание автономных кораблей в следующем финансовом году, передает ТАСС. Техника будет оснащена радарами, камерами и подключена к космической системе позиционирования «Митибики».

    Внедрение подобных технологий должно компенсировать острую нехватку кадров в японском флоте. Кроме того, военные опасаются трудностей с арендой гражданских кораблей в случае эскалации вероятного конфликта.

    На 2027 год ведомство планирует запросить рекордный бюджет в размере 8,9 трлн иен, что составляет 56,7 млрд долларов. Общие оборонные расходы государства могут превысить 10,6 трлн иен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Японии запланировало создание крупного центра производства морских беспилотников. Японские корпорации Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились о совместном выпуске военных дронов. Крупнейший банк страны Mitsubishi UFJ решил начать финансирование предприятий военно-промышленного комплекса.

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    5 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме

    Страны Евросоюза накопили к зиме лишь 71% необходимого объема газа

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны пользуются теплой погодой для ускоренной закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ), пытаясь восполнить рекордный дефицит запасов к предстоящему отопительному сезону.

    Средние темпы закачки газа в ПХГ Европейского союза в октябре достигли самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    При этом отмечается, что наиболее благоприятные летние месяцы для этих целей Европа уже упустила.

    По состоянию на 3 октября ПХГ Европы были заполнены на 72,4%, что на 15,27 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет на эту дату. В хранилищах находится около 79,3 млрд кубометров газа, что на 11,9 млрд кубометров меньше накоплений прошлого года. Этот показатель является минимальным с 2013 года.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в европейских ПХГ могут не достичь 75%, предрекая региону тяжелый осенне-зимний сезон. В апреле 2026 года нетто-закачка газа в ПХГ составила 48,5 млрд кубометров, что позволяет говорить о заполнении лишь 71% от необходимых объемов.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, к началу осенне-зимнего периода европейские страны должны обеспечивать заполнение своих газовых хранилищ на 90%. Для выполнения этой нормы нетто-закачка в ПХГ должна составить не менее 68 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг стало известно, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    В конце сентября ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

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    5 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Резервисты начали осваивать FPV-перехватчики в Московском военном округе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане, пребывающие в запасе и добровольно решившие защищать воздушное пространство столичного региона, приступили к обучению пилотированию FPV-дронов в Московском военном округе, сообщили в пресс-службе округа.

    Программа подготовки добровольцев из запаса направлена на создание дополнительного эшелона обороны важных объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «В Московском военном округе начато обучение отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов. Программа подготовки включает изучение технических характеристик FPV-дронов-перехватчиков, отработку навыков пилотирования на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах», – сообщили в пресс-службе военного округа.

    Сформированные подразделения будут функционировать совместно с действующими силами противовоздушной обороны, расчетами мобильных огневых групп и постами визуального наблюдения, дополняя существующую эшелонированную систему защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» представил новейший комплекс противовоздушной обороны для перехвата дронов.

    Летом министр обороны Андрей Белоусов сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками.

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    5 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Аэропорт Люблина предупредил о возможных задержках из-за «военной активности»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аэропорт Люблина в Польше, находящийся недалеко от украинской границы, предупредил о возможных задержках рейсов из-за «военной активности».

    О возможных перебоях в работе аэропорта сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС. «В период со вторника по четверг, 6–8 октября, в определенные часы из-за военной активности возможны задержки с прибытием и вылетом самолетов из аэропорта Люблина, а также временная приостановка полетов», – заявил источник.

    Отмечается, что задержки могут возникнуть с 09:00 до 10:00 и с 18:40 до 20:00 мск 6 октября, с 09:00 до 10:00 мск 7 октября, а также с 09:00 до 10:00 и с 15:00 до 16:00 мск 8 октября.

    Источник не уточнил, что именно означает «военная активность», однако напомнил, что с начала осени аэропорты Люблина и Жешува как минимум четыре раза приостанавливали работу на один-два часа по аналогичной причине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В середине сентября военные закрыли два польских аэропорта для гражданских рейсов.

    В январе польские аэропорты приостановили полеты из-за военной авиации.

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    5 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Словакия выделила 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Фицо: Словакия выделит 250 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2027 году правительство Словакии направит 250 млн евро на компенсацию населению роста цен на энергоносители, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.

    «Пакет помощи населению составит примерно 250 млн евро. Поэтому мы можем сказать, что тарифы на тепло, газ и электричество в 2027 году не будут повышаться», – заявил Фицо, передает ТАСС.

    В 2026 году власти Словакии выделили более 400 млн евро для компенсации роста стоимости электричества, газа и теплоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Словакии Фицо отменил визит на Украину из-за болезни.

    Фицо заявил об отказе Словакии вступать в «коалицию желающих».

    В Словакии провалился референдум о лишении Фицо пожизненных выплат.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС

    Похоже, что Бразилия становится источником больших политических перемен. Они коснутся не только личной судьбы представителей руководства этой страны, не только планов хозяина Белого дома Дональда Трампа по расширению влияния США в Латинской Америке, но и одного из важнейших для России международных объединений – БРИКС. О чем идет речь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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