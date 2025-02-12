За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
СМИ: Украинским контрактникам 18-24 лет предлагают службу только в пехоте
Украинские СМИ: Контрактникам 18-24 лет предлагают службу только в пехоте
Министерство обороны Украины открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск, пишут украинские СМИ.
Украинское минобороны предложило новую программу для контрактников в возрасте от 18 до 24 лет, в которой они смогут служить только в пехотных частях, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Для выбора доступны шесть пехотных бригад, которые находятся на передовой линии фронта.
Контрактники не смогут выбрать службу в других видах вооруженных сил, таких как противовоздушная оборона или флот.
Напомним, на Украине запущен проект «Контракт 18–24», в рамках которого украинцам в возрасте 18–24 лет предлагается подписать контракт на военную службу в ВСУ. Спикер МИД России Мария Захарова охарактеризовала его как билет в один конец.