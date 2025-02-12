Украинские СМИ: Контрактникам 18-24 лет предлагают службу только в пехоте

Tекст: Валерия Городецкая

Украинское минобороны предложило новую программу для контрактников в возрасте от 18 до 24 лет, в которой они смогут служить только в пехотных частях, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Для выбора доступны шесть пехотных бригад, которые находятся на передовой линии фронта.

Контрактники не смогут выбрать службу в других видах вооруженных сил, таких как противовоздушная оборона или флот.

Напомним, на Украине запущен проект «Контракт 18–24», в рамках которого украинцам в возрасте 18–24 лет предлагается подписать контракт на военную службу в ВСУ. Спикер МИД России Мария Захарова охарактеризовала его как билет в один конец.