«Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины

Tекст: Николай Стороженко

От 700 млн до 2 млрд долларов в год. Солидный доход, сопоставимый с выручкой от наркоторговли в некоторых странах ЕС. Но в данном случае речь не о ЕС, а об Украине. И не о наркотиках, а о выручке военкомов и офицеров ВСУ. По крайней мере, такие данные озвучил народный депутат Верховной рады (ВР) Украины Дмитрий Наталуха.

Да что там наркотики! По официальным данным, в 2023 году Украина поставила на экспорт машин, оборудования и транспорта на вполне сопоставимую сумму в 2,9 млрд долларов. Таким образом, желающие сбежать с Украины фактически создали в стране целую отрасль экономики, приносящую столько же денег, сколько украинское машиностроение.

Но за что именно украинцы платят такие деньги? И действительно ли объемы черного нала, проходящие через ТЦК и военных, настолько велики?

Приграничная математика

Начать стоит с того, что нет «единого окна» и единой таксы. В Киеве и в регионах Украины суммы могут отличаться кратно, в исключительных случаях (вроде недавнего побега с Украины Геннадия Боголюбова – бизнес-партнера известного украинского олигарха Игоря Коломойского) – даже на порядок: по слухам, выезд обошелся ему в 50 тыс. долларов. К тому же есть разные «услуги» – а значит, и разные суммы.

В 2022-2023 годах на Украине было популярно сниматься с воинского учета. Те, кто нуждался в дополнительных гарантиях, могли дополнительно фальсифицировать результаты прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии), претендуя на инвалидность (что также давало возможность затем выехать за пределы Украины). В первом случае это стоило 1-3 тыс. долларов, во втором – до 10 тысяч.

Однако именно популярность схемы многих подвела: во второй половине 2023 года ТЦК накрыли масштабными проверками, результаты ВВК, начиная с февраля 2022 года, стали тотально перепроверять. К тому же мужчин призывного возраста сначала обязали проходить медкомиссию раз в год, а в 2024-м дополнили это требование процедурой обновления данных. Сегодня каждый украинец в возрасте от 17 до 60 лет не просто обязан иметь военно-учетные документы, но и должен носить их при себе. Так пытаются выловить тех, кого сняли с учета в 2000-е и 2010-е, а также после начала СВО.

К тому же возможность избежать мобилизации по здоровью постоянно урезается. Прежнюю градацию (годен, не годен, ограниченно годен) отменили еще прошлым летом. Ограниченно годных больше нет, а перечень диагнозов, дающих право на заветное «не годен», сильно сократили. Что не могло сказаться на ценниках: закосить от армии по здоровью сегодня стоит в среднем 20 тыс. долларов. Хотя никто не дает гарантии – очередная проверка вполне может всё свести на нет.

Именно поэтому среди уклонистов большей популярностью стал пользоваться пеший или автомобильный «туризм» – незаконное пересечение границы.

Рост спроса и усложнение уклонения по другим схемам немедленно сказались на ценах. Год назад размер взятки за переход границы составлял приемлемые 1-2 тыс. долларов (на руки пограничнику). Проводники уже тогда могли взять 5-6 тысяч, однако из этой суммы непосредственно пограничнику доставалось долларов 500. А проводникам, в свою очередь, предстояло делиться еще с местной милицией и криминалитетом. Выезд на автомобиле стоил примерно столько же.

Но сегодня даже пешее пересечение границы обойдется в сумму 7-8 тыс. долларов. Причем за эти деньги до самого места перехода еще придется идти пешком 15-20 км. Но уже за 10-15 тыс. долларов уклониста подвезут практически под самый кордон. И даже встретят на той стороне, а также объяснят, куда идти, что говорить и прочие нюансы.

Чем большей суммой располагает клиент, тем больше вариантов. За 15-17 тыс. долларов военнообязанного провезут через границу в фуре-морозильнике. Страшно, но быстро – полтора-два часа аренды спецодежды входит в стоимость «билета». 17-20 тыс. долларов стоит почти официальный выезд через систему «Шлях».

Более высокая цена объясняется просто: две-три, а то и пять тысяч долларов из этих сумм идут непосредственно пограничникам. Если «пешеходам» просто сдают маршрут и время, безопасные для выхода, то оперативный пропуск бусиков и фур через границу слишком заметен. А значит нужно делиться. Контроль западной границы постоянно усиливается – следовательно, растет и такса.

«По дороге были посты пограничников – три штуки. На всех этих постах пограничники просто отворачивались, когда ехал бусик мимо них. Я думаю, все понимают, почему», – так, со слов своего знакомого, описал схему выезда украинец в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Тот, в свою очередь, сумел выбраться в Молдавию за «скромные» 8750 долларов.

Стригут всех: и уезжающих, и остающихся

Простейший подсчет показывает, что для получения 700 млн долларов в год достаточно выпустить из страны 87 500 человек, взяв 8000 долларов с каждого. Это совсем немного. В период с начала СВО и до конца ноября 2023 года в страны Шенгена с Украины въехали не менее 650 тыс. мужчин призывного возраста. Учитывая, что «такса на выезд» каждый год растет, организаторы схем нелегального выезда могут кормиться как минимум лет двадцать.

Однако эта система военно-учетного доения получает не только с беглецов, но и с остающихся. Сегодня ряд украинских компаний имеет возможность бронировать до 50% работников (так называемая бронь по спискам Минэкономики). Работники, попавшие в такие списки, получают трехмесячную отсрочку от мобилизации, которая затем автоматически продлевается на такой же срок. Но это в теории. На практике документы иногда задерживаются. И если в этот межброневой период сотрудник попадется патрулю (или на предприятие нагрянет десант ТЦК с проверкой), ничто не мешает отправить на ВВК всех, кого удастся отловить.

Но можно и порешать. «Если, к примеру, речь идет о стратегическом предприятии, то такса – до тысячи долларов за каждого сотрудника. За эту сумму вам гарантируют не вручать человеку повестку пока оформляется бронь. Как правило, "гарантии военкомов" длятся до двух месяцев, этого времени обычно достаточно, чтобы оформить бронь», – пишут украинские СМИ.

То есть расход предприятия на одного забронированного сотрудника может достигать 3000-4000 долларов в год. Обычные граждане также могут договориться о временной отсрочке (в среднем – 500 долларов в месяц). Разовый откуп у патруля еще бюджетнее (50-100 долларов), но без гарантий.

Впрочем, даже этим все не исчерпывается. Даже если не повезло, и мобилизация состоялась – ситуацию еще можно поправить. Но это тоже стоит денег. Ведь есть разница, где служить: на передовой или в тылу, в частях обеспечения. Или вообще на украино-белорусской границе, где боевых действий нет и не предвидится. По последним данным, направление в тыловые части обойдется в те же 10-15 тыс. долларов. Только вот это примерно как с «белым билетом»: купить можно, но гарантий того, что это избавит от проблем до завершения боевых действий, никто не дает. Минобороны периодически перетряхивает тыловиков.

Таким образом, озвученная депутатом оценка вполне реальна. Более того, возможно, она даже занижена и отражает текущее состояние дел. Ведь те 650-700 тыс. украинских мужчин, что выехали за пределы Украины в 2022-2023 годах – они ведь кому-то заплатили. Даже если по 5000 долларов, сумма уже получается внушительной.

Именно поэтому на Украине, напомним, сейчас обсуждается идея легализации такого откупа через повышенный военный сбор: те же 500 долларов в месяц, только уже официально и в бюджет. Впрочем, это не ликвидирует рынка теневых отсрочек и трансграничного «туризма», а лишь разделит сферы влияния. Легальный откуп подойдет работникам с высокой «белой» зарплатой. Остальные скорее предпочтут отдать сравнимую сумму за побег туда, где они смогут сравнительно быстро вернуть такие «инвестиции».