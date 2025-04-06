  • Новость часаГруппировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков
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    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 08:25 • Новости дня

    ВСУ перебросили молодых бойцов на липцовское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ усилили липцовское направление Харьковской области переброской 92-й штурмовой бригады, укомплектованной молодыми украинцами в возрасте от 18 до 24 лет.

    Как передает ТАСС, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, составленные из украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, были переброшены на липцовское направление в Харьковской области. Источники сообщили, что это может объяснять недавнюю активизацию украинских вооруженных сил в этом районе.

    Российские силы, согласно информации от источника, вскрыли и уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin, принадлежащую 92-й бригаде. Источник отметил, что ранее российские бойцы уже уничтожили опытных солдат этого формирования, что, возможно, и стало причиной необходимости пополнения рядов бригады молодыми контрактниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций у Липцов, расположенных в Харьковской области, продолжая успешно освобождать населенные пункты. Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ в районах Волчанска и Северска, что является частью продолжающихся операций в данном регионе. Российские войска ранее освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, укрепляя свои позиции на Украине.

    5 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.

    В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.

    В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.

    Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

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    5 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Священник Курской епархии Игорь Васюков сбил два дрона ВСУ из ружья-двустволки, защищая автомобиль с эвакуированными жителями Суджи, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

    Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

    По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.

    Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.

    Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.

    Патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить отличившихся клириков к патриаршим наградам за отвагу и самоотверженность в сложных условиях.

    Ранее в Каширском районе Подмосковья 54-летний бывший полицейский сбил дрон из охотничьего ружья.

    Российский десантник ранее сбил украинский дрон броском автомата.

    Газета ВЗГЛЯД писала о священнике отце Алексее, который вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков, Храповщины и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 бронемашины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области. В пятницу также сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    6 апреля 2025, 05:29 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков

    Российская группировка «Запад» уничтожила 250 боевиков и 5 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Как сообщает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что в течение суток российские военнослужащие уничтожили более 250 украинских боевиков. Также были уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

    Бигма уточнил: «Уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и полевой склад боеприпасов». По его словам, расчеты ПВО также ликвидировали два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 22 БПЛА самолетного типа.

    Кроме того, в ходе боевых действий российские силы уничтожили танк Т-72, два автомобиля и роботизированную платформу. В результате контрбатарейной борьбы были ликвидированы три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», Krab и Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия западного производства и десять минометных расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей. Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок.

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    5 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 208 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49982 беспилотника, 601 ЗРК, 22 683 танка и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23233 орудия полевой артиллерии и минометов, 33685 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.

    3 апреля ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

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    5 апреля 2025, 13:40 • Новости дня
    ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
    ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру, то есть с утра пятницы киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак по энергетической инфраструктуре российских регионов, сообщили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве сообщили, что в Брянской области 4 апреля в 7.10 в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В 16.06 из-за украинского БПЛА энергообъекта Климово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и последовавшего отключения трансформаторной подстанции потребители Нового Ропска также остались  без электроснабжения.

    В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ была обесточена трансформаторная подстанция в Случевск. Его население пришлось эвакуировать, отметили в оборонном ведомстве.

    В 21.39 из-за прилета украинского БПЛА по энергообъекту Хвощевская и вывода из строя трансформатора без электричества осталась часть жителей Лемешовки в Севском районе.

    В то же время в Белгородской области в 7.40 после обстрела ВСУ энергообъекта Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и повреждения комплектной трансформаторной линии была обесточена подстанция в Краснояружском районе, жители эвакуированы.

    Позднее, в 8.00 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Чуровичи и обрыва проводов в пролетах опор высоковольтной линии без электричества оказалась часть потребителей в Климовском районе, сообщили в Минобороны.

    В 11.46 в результате атаки украинского беспилотникам на энергообъект Дорогощь без электроснабжения осталась часть жителей Грайворонского района.

    В 14.38 после обстрела ВСУ энергообъекта Нечаевка произошло повреждение высоковольтной линии 10 кВ. Без электричества остались порядка 500 потребителей в Белгородском районе.

    В 15.22 из-за обстрела ВСУ энергообъекта Комсомолец филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» без электроснабжения оказались жители Комсомольского.

    В Смоленской области 4 апреля в 1.48 в результате атаки украинского ударного дрона произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская».

    В Липецкой области в тот же день в 8.10 в ходе атаки украинского БПЛА Новониколаевки без электроснабжения осталась часть потребителей в Липецком районе.

    4 апреля в 4.00 в Кременной Луганской народной республики в результате атаки украинского беспилотника на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций.

    А 5 апреля в 00.11 в Херсонской области из-за атаки украинского дрона на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 1.25 объект был атакован повторно.

    5 апреля в 00.40 в Воронежской области после атаки БПЛА произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без снабжения энергией остались около 1820 бытовые потребителей, заключили в Минобороны.

    Накануне Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России, а днем ранее Минобороны сообщало о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    6 апреля 2025, 04:03 • Новости дня
    Британия и Франция обсудили миротворцев на Украине с Киевом

    Начальники штабов Британии и Франции обсудили отправку сил сдерживания в Киев

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые не заменят украинские войска, но будут размещены в стратегических местах.

    Британское министерство обороны сообщило, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провел встречу с главами генштабов Франции и Украины в Киеве для обсуждения возможного развертывания сил сдерживания. На встрече обсуждались структура, размер и состав будущих сил по поддержанию безопасности на Украине. Имя представителей Франции и Украины, участвовавших во встрече, не уточняется, пишет РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что по итогам парижского саммита коалиции желающих, среди которых Британия и Франция, планируется отправка на Украину сил сдерживания. Французский лидер подчеркнул, что эти силы не будут миротворческими и их целью станет сдерживание России. Они будут размещены в заранее согласованных с украинской стороной стратегически важных местах.

    В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия видит размещение иностранных миротворцев как провокацию, создающую новые факты на земле и затрудняющую мирное урегулирование конфликта. Лавров подчеркнул, что страны Запада не будут заинтересованы в согласовании условий, если контингент будет размещен на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генералы Франции и Британии посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в текущем конфликте с Россией.

    Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер обсудили меры реагирования на новые пошлины США и ситуацию на Украине.

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, назначенной на 11 апреля в Брюсселе.

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    6 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    Стало известно об испытаниях дрона-охотника в России в апреле

    Российский дрон «Фортуна-Т» с ИИ для борьбы с украинскими катерами подготовили к испытаниям

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские специалисты планируют в апреле провести испытания беспилотника «Фортуна-Т», который предназначен для борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

    Ведущий инженер Центра беспилотных компетенций сообщил порталу ТАСС, что в апреле в России пройдут испытания беспилотного летательного аппарата самолетного типа «Фортуна-Т». Этот дрон оснащен системой искусственного интеллекта и предназначен для охоты за украинскими безэкипажными катерами.

    Специалист объяснил, что «Фортуна-Т» будет запускаться с руки без использования вспомогательных устройств. Аппарат сможет барражировать над водной поверхностью в течение трех часов, обнаруживая катера. Как только дрон зафиксирует катер, он в автоматическом режиме наводится на него для поражения.

    Кроме того, «Фортуна-Т» оснащен тепловизором, который позволяет выявлять объекты на воде. Разработчики аппарата рассчитывают, что его испытания подтвердят высокую эффективность в условиях реальных задач Военно-морского флота РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат», который достиг рекордной скорости 318 километров в час для беспилотников данного типа.

    В России успешно испытали новый робототехнический комплекс для штурмовых действий, способный действовать на расстоянии до 15 километров и оснащенный дневными и ночными режимами наблюдения.

    Также в России ведется разработка робота-андроида БРЧ-1, который будет использоваться в боевых условиях, а первые испытания запланированы на начало 2025 года, как рассказал генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков.

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    5 апреля 2025, 14:47 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении легкомоторных самолетов ВСУ в Днепропетровске

    Рогов сообщил об уничтожении легкомоторных самолетов ВСУ в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удар по аэропорту Днепропетровска, уничтожив пять самолетов ВСУ, доработанных для военных целей, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские силы уничтожили в Днепропетровске не менее пяти легкомоторных самолетов, которые были доработаны вооруженными силами Украины для военных действий, передает ТАСС. По словам Рогова, эти самолеты использовались украинской стороной, в том числе для нанесения ударов по российским территориям.

    В результате атаки также был поврежден ангар, в котором осуществлялись работы по доработке самолетов для военных целей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил, что российские БПЛА уничтожили 20 боевиков ВСУ в Днепре. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО.

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    5 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    В ДНР из-за атак ВСУ погибли два человека

    Два погибших и восемь пострадавших в ДНР в результате атак ВСУ на Горловку и Макеевку

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны ВСУ погибли два человека и еще восемь получили ранения, причем наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике погибли два человека и восемь получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наиболее пострадали Горловка и Макеевка.

    В Кировском районе Макеевки в результате атаки погибла сотрудница предприятия «Рыбный цех», еще две работницы получили ранения. В Горловке, в Центрально-Городском районе, атака ударных БПЛА привела к гибели мужчины 1993 года рождения. Там же пострадали пять человек, еще одна женщина была ранена в Никитовском районе.

    ВСУ применили реактивную артиллерию калибром 122 мм и ствольную артиллерию 155 мм, включая кассетные боеприпасы. Всего зафиксировано около 40 атак. Шесть жилых домов, пять объектов инфраструктуры и два автомобиля оказались повреждены.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, власти ДНР продолжают оценивать ущерб и принимать меры по восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак ВСУ на Горловку погиб один человек и пострадали пятеро, включая сотрудника МЧС, при этом был нанесен ущерб инфраструктуре города.

    Донецк впервые с начала конфликта был атакован ударными БПЛА дальнего действия со стороны Украины. ВС России усилили давление на оборону ВСУ в Запорожской области, продвигаясь на Ореховском, Степногорском направлениях и у границы с ДНР.

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    5 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Появилось видео установки поклонного креста в Запорожской области под обстрелом ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Группа российских казаков во главе с Виталием Кузнецовым установила поклонный крест в Запорожской области, несмотря на минометный обстрел со стороны ВСУ и угрозу вражеских дронов.

    В Telegram-канале «Известий» оказалась полная видеозапись, на которой запечатлены обстоятельства установки поклонного креста в Запорожской области. На кадрах виден момент, когда украинские боевики обстреливали район, где казаки устанавливали крест.

    22 декабря 2024 года группа российских казаков, включая атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова, установила поклонный крест в Запорожской области. Во время работы в районе шел минометный обстрел со стороны ВСУ, однако, как отметили в казачьем обществе, пострадавших удалось избежать.

    Участники группы действовали под постоянной угрозой атак со стороны украинских дронов, но сумели восстановить крест, который был обрушен во время украинского контрнаступления. Для обеспечения безопасности казаки работали вместе с командованием отряда «Барс-11», которые приняли  меры для защит группы.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов ранее посетил Донецкую народную республику и Запорожскую область, где вручил знамя батальону «Барс-11» «Ермак» и наградил бойцов добровольческих подразделений медалями и наградными крестами.


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    5 апреля 2025, 13:54 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили завод взрывчатки в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, предприятие по производству взрывчатых веществ, которое использовалось для дистанционного минирования освобожденных территорий, было уничтожено в пригороде Запорожья российскими военными, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что в ходе операции четыре беспилотных летательных аппарата «Герань» нанесли удар по территории частной компании, производящей взрывчатые вещества. Первоначально предприятие выпускало гражданскую продукцию, но позже переключилось на военные нужды. В результате удара произошла вторичная детонация, вспыхнул пожар, и значительное количество взрывчатых веществ было уничтожено.

    По словам Рогова, продукция этого предприятия активно использовалась для дистанционного минирования, что делало его важным элементом в снабжении ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте, что вывело направление из статического состояния. Боевые действия на этом участке фронта продолжались несколько месяцев, не приводя к значительным изменениям. В ходе атак российские военные не давали украинским войскам принимать стратегические решения.

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    5 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военных и 11 танков

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери в живой силе и технике в результате действий российских военных группировок, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Краснополья и Миропольского Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 75 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Комаровки, Кондрашовки и Каменки Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, танк, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Константиновки, Правдовки, Зари и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Конашенков.

    При этом противник потерял до 300 военнослужащих, четыре танка, две бронемашины, и шесть орудий полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ у Новоэкономического, Удачного, Зверево, Елизаветовки, Красноармейска и Алексеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Отрадным и Вольным Полем ДНР.

    Потери противника составили до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны ВСУ поблизости от Степового, Новопокровки и Лобкового Запорожской области.

    Уничтожены до 65 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.

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    5 апреля 2025, 15:54 • Новости дня
    Российские войска освободили 5 кв. км территории у Разлива

    Рогов сообщил об освобождении 5 кв км у границы ДНР и Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись на 5 кв. км от Разлива в сторону границы ДНР и Днепропетровской области, укрепив свои позиции, сообщил редседатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска продвинулись на запад от населенного пункта Разлив, освободив около пяти квадратных километров территории на административной границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что российские войска действовали широким фронтом, улучшив свои позиции по переднему краю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республике. Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. РЭБ России мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки.

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