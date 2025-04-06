Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, составленные из украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, были переброшены на липцовское направление в Харьковской области. Источники сообщили, что это может объяснять недавнюю активизацию украинских вооруженных сил в этом районе.

Российские силы, согласно информации от источника, вскрыли и уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin, принадлежащую 92-й бригаде. Источник отметил, что ранее российские бойцы уже уничтожили опытных солдат этого формирования, что, возможно, и стало причиной необходимости пополнения рядов бригады молодыми контрактниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций у Липцов, расположенных в Харьковской области, продолжая успешно освобождать населенные пункты. Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ в районах Волчанска и Северска, что является частью продолжающихся операций в данном регионе. Российские войска ранее освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, укрепляя свои позиции на Украине.