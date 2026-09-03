Мантуров исключил планы забирать критические предприятия в управление

Мантуров заявил об отсутствии планов введения управлении критическими объектами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решений о введении временного управления отдельными критическими объектами для обеспечения их защиты или восстановления пока нет, передает «Интерфакс».

«Пока никто ещё в управление ничего не забирал. Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать», – заявил вице-премьер.

Мантуров подчеркнул, что указ предполагает точечное применение, и решение по каждому предприятию будет приниматься отдельно. Аналогичный подход касается и мер поддержки предприятиям, пострадавшим от атак. В случае повреждений власти будут определяться с помощью по каждой конкретной отрасли и организации в индивидуальном порядке.

Комментируя вопрос о готовности государства помочь компаниям с обеспечением защиты, первый вице-премьер отметил, что такая работа уже ведется. Существуют комплексные региональные планы, где прописаны требования и условия для каждого субъекта. Эти планы утверждены, а в регионах работают постоянно действующие штабы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер России Денис Мантуров раскрыл детали применения механизма временного управления критически важными объектами.

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