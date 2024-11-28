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Стало известно о появлении БПЛА над базами ВВС США в Британии
На базах ВВС США в Британии зафиксировали полеты неопознанных дронов
Неустановленные беспилотные летательные аппараты начали появляться над авиабазами США в Британии, в том числе Лейкенхитом и Милденхоллом, с 20 ноября, что вызвало обеспокоенность властей.
Как сообщает The Times, неустановленные беспилотные летательные аппараты продолжают появляться над британскими авиабазами, которые используют американские ВВС. В частности, речь идет о базах Лейкенхит и Милденхолл в английском графстве Саффолк, а также Фелтуэлл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире, передает ТАСС.
Полеты этих аппаратов зафиксированы с 20 ноября. Представитель командования ВВС США в Европе заявил, что полеты дронов могут быть частью «зловещего заговора».
Во вторник на американские авиабазы в Британии были размещены около 60 британских военнослужащих-экспертов для управления системой противодействия БПЛА. Их задача заключается в обнаружении, отслеживании и уничтожении дронов. Американские военные утверждают, что замеченные беспилотники различались по размеру и конфигурации, и ими не управляли любители – полеты координировались в течение нескольких дней.
Замминистра обороны Великобритании Мария Игл сообщила, что правительство Соединенного Королевства предпринимает действия для защиты персонала и баз. Она заверила, что ответственные за полеты беспилотников будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.
Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан предположил, что управляющие беспилотниками сосредоточили внимание на самых уязвимых зонах баз. Он также отметил, что дроны не сбивали по соображениям безопасности в густонаселенных районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США за несколько лет зафиксировали сотни полетов неизвестных дронов над своими базами, а также заметили неопознанный аппарат в небе на западе страны.