В Подмосковье подростка арестовали за диверсию на железной дороге

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 17 лет, это житель Подмосковья, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

По версии следствия, он совершил поджог релейного шкафа на 47-м километре перегона Гжель – Овражки Казанского направления ради вознаграждения.

Дело завели по статье о теракте. Сам юноша ранее не был судим, его задержали по месту жительства.

В ходе допроса он дал признательные показания, и пояснил, что ему за преступление анонимный наниматель обещал ему 40 тыс. рублей. Задержанный добавил, что шкаф поджигал с помощью спичек и бензина. Все действия он снимал на камеру мобильного телефона.

Никаких денег задержанный не получил.

Ранее краснодарца приговорили к девяти годам лишения свободы за попытку поджога релейного шкафа на железнодорожных путях.

В конце августа суды назначили подросткам из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края от пяти до шести лет колонии за террористические преступления.