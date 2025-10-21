Депутат Чижов объяснил смысл ужесточения наказания за склонение к диверсиям

Tекст: Алексей Дегтярев

Склонение, вербовка или иное вовлечение подростков в преступления террористической или диверсионной направленности теперь стало отдельным составом преступления, пояснил Чижов «Газете.Ru».

За подобные деяния будет грозить лишение свободы на от 10 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Максимальное наказание – пожизненный срок», – заявил Чижов.

Депутат отметил, что ранее подобные деяния также наказывались, но квалифицировались по общей статье Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Теперь такие действия подпадают под новую отдельную статью, что позволяет пресекать подобные правонарушения.

Чижов подчеркнул, что в современных условиях иностранные спецслужбы активизируют психологическое воздействие на российских подростков, что приводит к росту числа случаев вовлечения молодежи в диверсионную деятельность против России.

Кроме того, понижен возраст уголовной ответственности до 14 лет для несовершеннолетних, совершивших такие преступления. Депутат пояснил, что эта мера направлена на то, чтобы предотвратить попытки избежать наказания из-за возраста.

Напомним, в Госдуме подготовили законопроект, который вводит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за привлечение несовершеннолетних к диверсионной деятельности.