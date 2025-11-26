Курская область победила в конкурсе «Самый читающий регион»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония награждения победителя и лауреатов всероссийского конкурса «Самый читающий регион» прошла в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В конкурсе, который проводится ежегодно, участвовали представители всех 89 российских субъектов. На рассмотрение жюри поступили инициативы по развитию чтения, статистика книжной индустрии и сведения о читательской инфраструктуре.

Курская область впервые стала обладателем почетного статуса «Литературный флагман России», обогнав в финальном отборе Москву, Кировскую и Мурманскую области. Награду получил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Памятный знак – бронзовый кораблик-книгу – вручил председатель Российского книжного союза Сергей Степашин.

По словам Сергея Степашина, конкурс стал востребованным среди российских регионов. «Я рад, что наш конкурс состоялся. Он стал очень востребованным в различных регионах страны. Я также рад сообщить, что победителем в этом году стал Курск. Важно отметить, что, приняв на себя страшный удар, регион не сломлен. Я хочу поздравить нашу любимую Курскую область и выразить надежду на скорейшее восстановление разрушенных территорий», – отметил он.

Александр Хинштейн, принимая награду, подчеркнул: несмотря на сложности, жители региона сохраняют силу духа, а чтение остается особо важным для всех поколений. Он напомнил о передаче более 33 тыс. книг в курские библиотеки Российским книжным союзом, назвав это вкладом в развитие культуры чтения.

Основой победы региона стал фестиваль «КурскГранинКнигоФестиваль», который проходил с августа по ноябрь 2025 года на культурных площадках Курской области. Центральной темой фестиваля стали события Великой Отечественной войны, отраженные в литературе, искусстве и кино. Проект реализован в музее-усадьбе Афанасия Фета, где Ассоциация юристов России взяла шефство над учреждением. Идею фестиваля предложил Сергей Степашин в 2024 году, и проект поддержал Российский фонд культуры.