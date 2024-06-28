Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» и «плохим палестинцем»

Трам и Байден обменялись оскорблениями в прямом эфире национального телевидения

Tекст: Максим Попов

«Его сын – бывший уголовник очень высокого уровня, и, возможно, его ждет еще не один судебный приговор. Как только Байден покинет свой пост, он тоже может стать осужденным за все те поступки, которые совершил», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Трамп также отметил, что Байден совершил «ужасные поступки» за время своего президентства.

Комментируя позицию Байдена по вопросу поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа, Трамп назвал его «очень плохим и слабым палестинцем».

Во время дебатов Байден также позволил себе публичное оскорбление, назвав Трампа «неудачником и лузером».

«Ты неудачник и лузер», – сказал он в прямом эфире. Также Байден сравнил Трампа с бродячим котом.

Под конец своей речи по вопросу иммиграции Байден запнулся и не смог связно закончить последнее предложение. После этого слово перешло к Трампу. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», – приводит ТАСС слова Трампа.

Также Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая, назвав его «маньчжурским кандидатом».

Напомним, во время дебатов Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми.



