Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» и «плохим палестинцем»
Трам и Байден обменялись оскорблениями в прямом эфире национального телевидения
Во время телевизионных дебатов бывший президент США Дональд Трамп назвал главу Белого дома Джо Байдена «преступником», «плохим и слабым палестинцем», а также «маньчжурским кандидатом». В ответ Байден обозвал Трампа «лузером» и «бродячим котом».
«Его сын – бывший уголовник очень высокого уровня, и, возможно, его ждет еще не один судебный приговор. Как только Байден покинет свой пост, он тоже может стать осужденным за все те поступки, которые совершил», – приводит РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп также отметил, что Байден совершил «ужасные поступки» за время своего президентства.
Комментируя позицию Байдена по вопросу поддержки Израиля в конфликте в секторе Газа, Трамп назвал его «очень плохим и слабым палестинцем».
Во время дебатов Байден также позволил себе публичное оскорбление, назвав Трампа «неудачником и лузером».
«Ты неудачник и лузер», – сказал он в прямом эфире. Также Байден сравнил Трампа с бродячим котом.
Под конец своей речи по вопросу иммиграции Байден запнулся и не смог связно закончить последнее предложение. После этого слово перешло к Трампу. «Я честно не знаю, что именно он сказал под конец предложения. Не думаю, что он знает, что сказал», – приводит ТАСС слова Трампа.
Также Трамп обвинил Байдена в получении денег от Китая, назвав его «маньчжурским кандидатом».
Напомним, во время дебатов Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми.