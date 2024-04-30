Уехавший из Латвии ветеран получил вид на жительство в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Миграционные подразделения МВД провели перепроверку документов Димитриевса и решили выдать ему вид на жительство, сказал Мельников ТАСС.

Все препятствия для получения этого документа устранены, отметил он.

Изначально латвийцу не выдавали ВНЖ из-за неточности в написании его фамилии, поскольку в свидетельстве о рождении сына в 1968 году было указано Дмитриев, а не Димитриевс.

Александрс Димитриевс – уроженец СССР, проживал в Латвии, трудился на заводе токарем. У него есть инвалидность по зрению. В 2024 году он решил жить вместе с семьей, которая уехала в Россию. Из-за проблем с написанием фамилии ему не давали оформить ВНЖ, из-за чего возникала угроза депортации.

Ранее из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова, его встретили в Калининграде. Там ему выделили двухкомнатную служебную квартиру. Катков продолжает работать в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Такое решение они обосновали тем, что пенсионеры не смогли пройти экзамен по латышскому языку.