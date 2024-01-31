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Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров
Посольство России: Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров
Власти Латвии аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Основанием послужило то, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку в части говорения и аудирования, сообщает посольство России в Латвии.
В Telegram-канале диппредставительства сообщается, что у супружеской пары имеется бессрочный статус инвалидов. К процедуре переоформления вида на жительство они приступили своевременно и, предоставив все необходимые документы, включая справку об окончании школы-интерната для глухонемых, запросили медицинский отвод от прохождения экзамена по латышскому языку. В отводе им было отказало.
Россияне ожидаемо не смогли набрать нужного количества баллов на экзамене, который включает такие разделы, как говорение и аудирование.
Теперь их постоянный ВНЖ аннулирован. Пожилая пара получила предписание покинуть территорию Латвии. Супруги лишились права на получение социальных пособий, доступа к банковскому обслуживанию и возможности получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.
«Все эти бесчинства происходят вопреки разъяснениям Комитета по правам человека ООН, где четко сказано, что депортация лиц, проживших на территории государства более десяти лет, без веских причин недопустима», – добавили дипломаты.
Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, латвийскому руководству следует знать, что российская сторона не простит и не забудет выдворения россиян из этой прибалтийской страны.