  • Новость часаНазвано западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
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    Почему Германия разонравилась немцам
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    Названы главные вызовы для России в борьбе с иностранным вмешательством
    Российские войска захватили четыре опорных пункта ВСУ у Вербового
    Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС России
    Политолог оценила новую версию законопроекта о мобилизации на Украине
    В ЕС захотели изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу Киева
    Германия, Нидерланды и Польша объявили о создании военного коридора
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Зеленский в части мобилизации превзошел Гитлера

    До многих из новаций украинских властей не смогли додуматься даже самые квалифицированные изуверы прошлого. Украинский законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную раду, во многом превосходит аналогичные законы Третьего рейха.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    9 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    9 комментариев
    31 января 2024, 13:38 • Новости дня

    Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров

    Посольство России: Латвия лишила ВНЖ пару пожилых глухонемых пенсионеров

    Tекст: Ольга Никитина

    Власти Латвии аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам, жителям Риги, страдающим врожденной глухонемотой. Основанием послужило то, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку в части говорения и аудирования, сообщает посольство России в Латвии.

    В Telegram-канале диппредставительства сообщается, что у супружеской пары имеется бессрочный статус инвалидов. К процедуре переоформления вида на жительство они приступили своевременно и, предоставив все необходимые документы, включая справку об окончании школы-интерната для глухонемых, запросили медицинский отвод от прохождения экзамена по латышскому языку. В отводе им было отказало.

    Россияне ожидаемо не смогли набрать нужного количества баллов на экзамене, который включает такие разделы, как говорение и аудирование.

    Теперь их постоянный ВНЖ аннулирован. Пожилая пара получила предписание покинуть территорию Латвии. Супруги лишились права на получение социальных пособий, доступа к банковскому обслуживанию и возможности получения бесплатных медицинских услуг в Латвии.

    «Все эти бесчинства происходят вопреки разъяснениям Комитета по правам человека ООН, где четко сказано, что депортация лиц, проживших на территории государства более десяти лет, без веских причин недопустима», – добавили дипломаты.

    Как заявляла ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, латвийскому руководству следует знать, что российская сторона не простит и не забудет выдворения россиян из этой прибалтийской страны.

    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 20:36 • Новости дня
    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru

    Минцифры объяснило сбой в зоне Ru проблемой с инфраструктурой DNSSEC

    Минцифры выступило с обращением в связи со сбоем в зоне Ru
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбой в доменной зоне Ru произошел из-за неполадок глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, используемой для безопасности, сообщили в Минцифры.

    Техническая проблема затронула зону Ru, она связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    DNSSEC – это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Работники технического центра «Интернет» и компании МСК-IX заняты устранением неполадки.

    «В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации», – говорится в заявлении Минцифры.

    Вечером во вторник в России произошел массовый сбой доменной зоны Ru.

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    30 января 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине

    Орбан: Венгрия готова поддержать решение о выделении средств Киеву, если ее будут утверждать ежегодно

    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    @ Theresa Wey/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Украине в ходе саммита 1 февраля, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан изданию Le Point.

    Он пояснил, что Будапешт решил сделать компромиссное предложение, так как не согласен с тем, что Украине надо дать 50 млрд евро, и «не согласен с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее», передает RT.

    При этом Венгрия готова поддержать решение ЕС, если будет гарантировано, «что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет». Орбан отметил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем.

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    30 января 2024, 19:07 • Новости дня
    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только иноагенту из «Би-2»

    Участникам «Би-2» отказали в вылете в Израиль, из тюрьмы выпушен только солист Егор Бортник (Лева)

    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только иноагенту из «Би-2»
    @ IMAGO/Konstantin Sednev/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены рок-группы «Би-2», кроме солиста Егора Бортника (Лева) (признан иноагентом), остаются в миграционной тюрьме в Таиланде, им отказано в вылете в Израиль.

    По информации из Telegram-канала коллектива, Бортник находится в аэропорту Пхукета в ожидании рейса в Израиль, передает ТАСС. Остальные участники «Би-2» получили отказ на вылет в Израиль, они остаются в миграционной тюрьме.

    Ранее в консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили, что двое участников группы «Би-2» могут быть депортированы из Таиланда как в Израиль, так и в Россию, поскольку имеют гражданство обеих стран, остальные трое обладают только российским паспортом, поэтому могут быть депортированы только в нашу страну.

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    30 января 2024, 17:18 • Новости дня
    В Германии закончились деньги на поддержку населения

    Власти Германии заявили об отсутствии денег для социальной поддержки граждан

    В Германии закончились деньги на поддержку населения
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный правительства ФРГ по делам востока страны Карстен Шнайдер заявил, что у правительства Германии закончились деньги на выделение помощи немцам.

    В эфире шоу на телеканале Erste Шнайдер отметил, что власти потратили 800 млрд евро на поддержку граждан в период пандемии коронавируса и на субсидирование повышения цен на газ и электричество, передает телеканал «Звезда».

    Поэтому у федерального правительства больше нет средств, которые оно могло бы направить на поддержку населения страны, заявил он. Шнайдер добавил, что «важные инвестиции в будущее невозможны», а немцам пришло время «возвращать деньги» в бюджет в виде налогов.

    В начале января в Германии начались массовые протесты фермеров против мер правительства по экономии бюджета.

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    30 января 2024, 20:08 • Новости дня
    Умер музыкант группы «Земляне» и «Машина времени» Юрий Ильченко
    Умер музыкант группы «Земляне» и «Машина времени» Юрий Ильченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский рок-музыкант, участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет, об этом сообщили его друзья и коллеги.

    Первым о смерти Ильченко сообщил журналист Владислав Бачуров, причины он не назвал. «Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», – написал Бачуров, процитировав песню «Машины времени», передает StarHit.

    Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, а после переехал в Ленинград. С 18 лет он играл на клавишах и ритм-гитаре в группе «Мифы». Он также был музыкантом групп «Земляне», «Машина времени» и «Интеграл».

    Ранее сообщалось о смерти вокалиста группы Marksheider Kunst Сергея Ефременко.

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    30 января 2024, 21:57 • Новости дня
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    Варшава призвала Берлин креативно подойти к выплате репараций Польше
    @ Leszek SzymasAki/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что будет просить власти Германии креативно подумать о компенсации военных потерь польской стороне.

    В ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок Сикорский выразил желание обсудить проект польско-немецкого дома, создание которого планируется в Берлине в память о польских жертвах и потерях во время войны, передает ТАСС.

    Польский министр добавил, что намерен попросить Бербок и правительство Германии «креативно поразмышлять о том, какую форму компенсации этих потерь можно найти».

    Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, зачем Польша требует репараций от Германии.

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    31 января 2024, 13:05 • Новости дня
    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76

    ТАСС: Ил-76 был сбит, предположительно, с помощью ЗРК Patriot

    Названо западное оружие, с помощью которого ВСУ сбили российский Ил-76
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76, на борту которого перевозились украинские военнопленные, с большой долей вероятности был сбит ВСУ с использованием западного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

    Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    Он добавил, что экспертиза в настоящее время продолжается.

    Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие.

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие.

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    30 января 2024, 19:15 • Новости дня
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    @ GLEB GARANICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Источники сообщили, что в понедельник президент призвал главкома уйти в отставку, но генерал отказался это делать. При этом Зеленский предложил Залужному некую новую роль, передают «Известия».

    Отмечается, что Зеленский указал Залужному на то, что он будет в любом случае снят с должности. Источники утверждают, что Зеленский повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Минобороны Украины позже опровергло эту информацию.

    Украинский политолог Владимир Скачко объяснил газете ВЗГЛЯД, что вброс об отставке Залужного, скорее всего, был организован Западом для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие.

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    31 января 2024, 12:09 • Новости дня
    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

    Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова предложила нанести ядерный удар по Москве

    Правнучка летчика Чкалова призвала к ядерному удару по Москве
    @ Холод/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова, которая является гражданкой Израиля, призвала нанести ядерный удар по Москве, поскольку, по ее мнению, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

    Богданова в ходе интернет-дебатов даже выразила готовность спонсировать это военное преступление, пишет «Московский комсомолец».

    Сопутствующие жертвы правнучку летчика не испугали, на своих мать и бабушку, как призналась женщина, ей плевать.

    Москвичам, по ее мнению, «не мешает услышать воздушную тревогу». Эмигрантка рассказала, что спонсирует вооруженные силы Украины на деньги, заработанные в России.

    Журналист международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты, историк Армен Гаспарян в своем Telegram-канале призвал Следственный комитет России «обратить внимание на эту тварь».

    Он напомнил, что еще в прошлом году призывал следственные органы дать правовую оценку действиям Дарьи Богдановой в социальных сетях на предмет того, не нарушают ли они ст. 280.3. УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России). Также он призывал признать Богданову иностранным агентом.

    Гаспарян подчеркивал, что правнучка Героя Советского Союза Валерия Чкалова, командира экипажа самолета, совершившего первый беспосадочный перелет из Москвы в Америку, «занимается денежными сборами, направленными на поддержку ВСУ».

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    31 января 2024, 10:37 • Новости дня
    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом

    «Фонтанка»: В Петербурге против беспилотника впервые применили ЗРК «Триумф»

    ЗРК «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на среду в небе над Петербургом и Ленобластью работала система противовоздушной обороны, летевший над Колпино БПЛА был впервые поражен зенитно-ракетным комплексом С-400, сообщили СМИ.

    Источники «Фонтанки» рассказали, что дрон был поражен в 4.20 мск, а в 4.50 он упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе. Произошло возгорание цистерн, пожар потушен силами МЧС.

    Минувшей ночью жителей Северной столицы разбудили громкие хлопки, в особенности в Колпинском районе. В Пулково вводили план «Ковер», сообщает издание.

    В середине января над территорией Ленинградской области перехватили беспилотник.

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    30 января 2024, 14:58 • Новости дня
    Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
    Консульство: Трое участников «Би-2» будут депортированы из Таиланда только в Россию
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое участников группы «Би-2» могут быть депортированы из Таиланда как в Израиль, так и в Россию, поскольку имеют гражданство обеих стран, остальные трое обладают только российским паспортом, поэтому могут быть депортированы только в нашу страну, сообщили в российском консульстве.

    В консульском отделе посольства России в Таиланде отметили, что музыканты после попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции не могут быть депортированы без своего согласия, передает ТАСС.

    «Если гражданин отказывается возвращаться, он может там сидеть пять или десять лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть», – рассказали в российском консульстве.

    Там добавили, что власти Таиланда еще не согласовали дату депортации музыкантов с российским гражданством. Решение по этому вопросу будет принято на совещании иммиграционной полиции, проведение которого запланировано на среду.

    «По опыту, если на текущей неделе мы согласовываем вопрос депортации, то обычно на следующую неделю назначают дату. Бывает и раньше, смотря какая загруженность», – добавили в консульстве.

    Ранее участники «Би-2» сообщили об отмене решения о депортации из Таиланда в Израиль.

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    31 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ

    Политолог: Буданов и Сырский не хотят нести ответственность за будущее поражение ВСУ

    Эксперт сказал, почему Буданов и Сырский отказались от должности главкома ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Буданова и Сырского есть личные причины отказа от поста главкома ВСУ. Но оба понимают положение украинской армии на фронте и не хотят отвечать перед западными кураторами за поражение. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что и глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов, и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались сменить Залужного на посту главкома ВСУ.

    «Никто из военного руководства Украины не хочет занять место Валерия Залужного по очевидным причинам. Дела у ВСУ плохи, они несут большие потери. В таких условиях и Буданов, и Сырский попросту боятся возглавлять армию и связывать свое имя с Владимиром Зеленским, который олицетворяет поражение взятого Украиной курса. Они явно не хотели бы брать на себя ответственность», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По его мнению, если бы Буданов или Сырский приняли предложение Зеленского, это обернулось бы для них «политической смертью». Это понимают и западные политики, с которым, как полагает Скачко, начальник ГУР МО Украины и командующий сухопутными войсками ВСУ обсудили возможность перехода на новую должность.

    Собеседник напомнил, что Буданов считается британским протеже. «Отпускать и дискредитировать своего человека в Лондоне, конечно, не хотят, – указал политолог. – У Сырского также есть свои причины отказаться от «повышения». Он боится попасть под жернова политических амбиций Зеленского и Залужного. Поскольку эти двое в конечном счете могут выставить командующего сухопутными войсками ВСУ виноватым в поражении на фронте».

    При этом точно сказать, кому еще могут предложить занять пост главкома ВСУ, пока сложно, добавил Скачко. «До начала СВО на Украине было много генералов. Какой-нибудь желающий найдется», – допускает политолог.

    Ранее британские СМИ сообщили, что начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от предложения Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного.

    По данным The Times, Залужный был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как тому докладывают советники. Источники издания рассказали, что главкома ВСУ попросили уйти в отставку. После его отказа Зеленский якобы заявил, что подпишет указ о его увольнении. Однако он был вынужден «отменить свое решение под давлением со стороны высокопоставленных военных командиров и международных партнеров», утверждает издание. Отмечается, что на решение Зеленского также повлиял отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного.

    Как отметил в своем Telegram-канале на этом фоне политолог Алексей Чеснаков, у Зеленского наблюдается кризис политической воли. «По данным Financial Times, Зеленский по-прежнему хочет отправить Залужного в отставку, и не сделал этого только лишь по причине того, что информация просочилась в паблик. Это тревожный симптом для лица, принимающего решение. Если он не может принимать и реализовывать непростые решения, то что он собирается делать с законопроектом о расширении мобилизации, например?» – задался вопросом эксперт.

    Именно Залужный, по его словам, в этой истории выглядит однозначным победителем, он «зарабатывает очки». «Это значит, что страхи Зеленского и его офиса относительно перспектив политического противостояния с Залужным будут только нарастать. Это будет провоцировать рост нервозности и генерировать новые ошибки», – прогнозирует Чеснаков.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.

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    31 января 2024, 12:45 • Новости дня
    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты

    Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину

    Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Писательница Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, призналась, что перечисляет гонорары на Украину.

    Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

    В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.

    Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, и она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.

    На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.

    Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.

    Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».

    Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.

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    31 января 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ

    Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ

    Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press,REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможными преемниками главкома ВСУ Валерия Залужного назывались начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оба, однако, от должности отказались, сообщили британские СМИ.

    Источники The Times говорят, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного, передает ТАСС.

    Залужный, по информации газеты, был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как президенту страны докладывают советники. Залужному, как сообщается, предложили уйти в отставку, на что тот ответил отказом. Тогда Зеленский сообщил, что соответствующий указ подпишет сам, говорится в публикации.

    После этого Залужный, продолжает британская газета, вернулся в кабинет и сообщил подчиненным о своем предстоящем увольнении, сказав, что «собирает вещи».

    После давления из-за рубежа Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, добавляет The Times. Отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного также повлиял на решение президента Украины, говорится в статье.

    Газета The Economist сообщала ранее, что Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.

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    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Почему Германия разонравилась немцам

    Германия улучшает условия для эмиграции в эту страну. В то же время статистика показывает резкий рост числа тех, кто хочет покинуть ФРГ. Эти процессы, судя по всему, неразрывно связаны. Почему многие самые образованные немецкие специалисты спешат сбежать из Германии и кто их в итоге заменит? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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