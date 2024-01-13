В Калининграде встретили выдворенного из Латвии российского военного пенсионера

Tекст: Алексей Дегтярев

Катков прибыл в воздушную гавань самолетом из Петербурга, он приземлился там в 17.57 мск, сообщили в пресс-службе Храброво, передает РИА «Новости».

В Балтийском федеральном университете (БФУ) сообщили, что пенсионера встретили сотрудники учреждения. Катков работает в этом вузе с 2008 года.

Ректор Александр Федоров дал указания помочь преподавателю, в том числе с обеспечением жилья, добавили в БФУ. В скором времени глава вуза проведет с ним встречу для обсуждения его дальнейших перспектив.

Напомним, латвийские власти признали 82-летнего российского пенсионера «угрозой национальной безопасности» и решили выдворить его из страны с запретом на возвращение. МВД Латвии не привело фактов «виновности». В этой стране у Каткова остались супруга, дети и внуки.