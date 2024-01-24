Выселенному из Латвии пенсионеру выделили жилье в Калининграде

Tекст: Валерия Городецкая

Катков рассказал, что предоставленная ему двухкомнатная квартира находится недалеко от Балтийского федерального университета им. Канта, в ней хорошие условия, а власти оказывают помощь с обстановкой, передает ТАСС. Руководство БФУ обеспечило пенсионера работой.

По словам ветерана, единственной проблемой является то, что квартира передается в пользование, а купить он ее не может, так как в доме в Латвии живет его семья и он не может его продать. Катков также сообщил, что его супруга также планирует переехать в Россию.

Напомним, российского военного пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии власти страны, встретили в Калининграде 13 января.