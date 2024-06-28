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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    6 комментариев
    28 июня 2024, 17:15 • Новости дня

    МИД Германии призвал журналистов уехать из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким журналистам, работающим в России, рассмотреть возможность отъезда из страны.

    Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

    Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

    Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.

    27 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

    Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.

    При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

    Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

    Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

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    27 июня 2024, 00:38 • Новости дня
    Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым

    Оперная певица Нетребко объявила о разводе с тенором Эйвазовым и назвала расставание с певцом «трудным решением».

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым.

    «После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», – передает «Газета.RU» официальное заявление пары, которое приводится в Austria Presse-Agentur (APA).

    Причины расставания пара не раскрывает.

    Напомним, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов поженились в 2015 году.

    Ранее сообщалось, что концерт Анны Нетребко отменен в Швейцарии. Выступление должно было состояться 1 июня в Люцерне, однако местные власти попросили отменить концерт.

    По их мнению, из-за «географической и временной близости выступления Нетребко к мирной конференции по Украине» возможна «угроза общественному порядку».

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    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

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    26 июня 2024, 05:17 • Новости дня
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минфин выступил с инициативой увеличить ряд государственных пошлин, в том числе за расторжение брака.

    С 2025 года она может вырасти почти в восемь раз – с 650 до 5000 руб., сообщает РБК со ссылкой на проект поправок к налоговому законопроекту.

    Втрое планируется увеличить пошлину за смену имени – с 1600 до 5000 рублей. Также значительно вырастут пошлины, которые бизнес уплачивает за рассмотрение ходатайств в ФАС.

    В Минфине объяснили необходимость повышения госпошлин тем, что их размеры не индексировались.

    Ранее сообщалось, что во всех регионах России с 2025 года могут ввести туристический сбор. Минэкономразвития предложило предоставить регионам право вводить сбор самостоятельно.

    Сбор будет взиматься с номеров в гостиницах и отелях, а не с проживающих в них лиц. Размер ставки будет устанавливаться регионами самостоятельно, но не сможет превышать 65 рублей за номер в сутки.

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    28 июня 2024, 14:23 • Новости дня
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    Страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участницы БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию зерновой биржи, Минсельхоз начнет прорабатывать создание данной площадки и развитие возможности расчетов в нацвалютах стран БРИКС, сообщила глава российского ведомства Оксана Лут.

    По ее словам, в соответствии с поручением президента Владимира Путина совместно с коллегами будет прорабатываться создание и развитие данной площадки, а затем развитие возможности расчетов в нацвалютах стран БРИКС, передает ТАСС.

    Лут добавила, что во время встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС обсуждались связанные с продовольственной безопасностью БРИКС вопросы.

    Она отметила, что страны БРИКС составляют около 30% всех пахотных земель мира, при этом совместно страны производят около 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире.

    «Фактически участницы БРИКС являются ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности», – подчеркнула Лут.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой проблемой столкнулся БРИКС.

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    27 июня 2024, 08:21 • Новости дня
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    В Германии призвали США вспомнить о гибели девочки в Крыму в период выборов
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американцам нужно вспомнить о гибели из-за удара ВСУ по пляжу Севастополя Лизы Кирнос во время президентских выборов в ноябре, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, девочка стала одной их тех малышей, которых президент США Джо Байден убил в Крыму американскими ракетами, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что для удара по этому солнышку использовались американские дроны и спутники.

    «Вспомните о ней, когда будете голосовать на выборах президента в ноябре», – подчеркнул он.

    Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы ради реанимации рейтинга кандидата в президенты США Джо Байдена.

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    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

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    26 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    Шольц: НАТО не будет частью конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Одновременно ясно и мне важно констатировать: из-за того, что мы делаем, НАТО не будет частью конфликта», – приводит его слова ТАСС.

    Выступая в Бундестаге в преддверии саммитов ЕС и НАТО, Шольц заверил, что альянс «не переступит эту границу».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь НАТО Киеву не делает альянс участником конфликта.

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    27 июня 2024, 21:36 • Новости дня
    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже

    МОК: Российские гребцы, стрелки и пятиборцы не допущены до Олимпиады–2024

    Российских гребцов, стрелков и пятиборцев не допустили до Олимпиады в Париже
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российских спортсменов до участия в Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе по пяти дисциплинам.

    Речь идет об академической гребле, тхэквондо, стрельбе, гиревом спорте и пятиборье, следует из пресс-релиза МОК, передает «Коммерсант».

    До Игр в нейтральном статусе допущен ряд российских теннисистов: Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Качанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

    В состязаниях по велоспорту примут участие Тамара Дронова, Алена Иванченко и Андрей Сырица, в прыжках на батуте – Анжела Бладцева. Девять борцов из России также получили разрешение на участие: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

    В МОК отметили, что этот список не окончательный, он будет дополняться.

    Ранее Украина потребовала не пускать российских борцов на Олимпиаду в Париже.

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    26 июня 2024, 21:23 • Новости дня
    МИД Германии рекомендовал гражданам страны покинуть Ливан
    МИД Германии рекомендовал гражданам страны покинуть Ливан
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД Германии настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Ливан из-за нестабильной обстановки и угрозы безопасности в регионе, говорится в официальном заявлении ведомства.

    В заявлении отмечается, что ситуация с безопасностью в регионе крайне напряженная, особенно после усиления военных столкновений в приграничных районах между Ливаном и Израилем в последние недели, передает РИА «Новости».

    Представители МИД Германии в Берлине предупреждают о возможном дальнейшем обострении ситуации в регионе, особенно в южных областях Ливана. В заявлении также отмечается, что возможна полная остановка авиасообщения из аэропорта имени Рафика Харири, что может сделать невозможным покидание Ливана воздушным путем.

    Министерство призывает граждан Германии избегать участия в митингах, демонстрациях и массовых собраниях из-за возможности возникновения беспорядков. Ведомство также рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Ливан. Также призвали своих граждан покинуть страну власти Канады и Нидерландов.

    Ранее армия Израиля перехватила цель в небе над югом Ливана и атаковала объекты «Хезболла».

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    27 июня 2024, 07:19 • Новости дня
    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами

    Система ПВО сбила семь беспилотников над тремя российскими регионами
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на четверг российская система ПВО успешно сбила семь беспилотников над Московской областью, Тверской и Белгородской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были ликвидированы четыре БПЛА над Тверской областью, два – над Московской областью и еще один был уничтожен над Белгородской областью.

    Ранее ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Смоленской областью.

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    28 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Сербии отказались поддержать новые санкции против России

    Tекст: Александра Юдина

    Сербия не будет поддерживать антироссийские санкции Запада и терять друга, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

    По его словам, за отказ от исторически самого надежного друга Сербии открыли бы главу «переговорной платформы о вступлении в ЕС», после чего  прилетело бы требование об упразднении республики Сербской Боснии и Герцеговины, а далее – требование о признании Косово, передает РИА «Новости».

    Вулин отметил, что Сербия – самостоятельная и свободная страна, которая ценит Россию и не хочет терять друга, который «веками ее поддерживал».

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу и вице-премьер Сербии обсудили отпор вмешательству Запада во внутренние дела.

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    Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

    «Трамп просто поджарил Байдена». Такими словами американские СМИ описывают впечатляющие итоги прошедших дебатов между президентами США – действующим и бывшим. Что там произошло, какие последствия это будет иметь для американских выборов и почему победителем можно считать не только Трампа, но даже его соперников? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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