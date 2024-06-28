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    Демократы США после дебатов Байдена с Трампом «впали в панику»
    Штаб Трампа объявил об исторической победе над Байденом на теледебатах
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чего хотят те, кто прошел войну

    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией

    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Болгарскую церковь возглавит дружественный России патриарх

    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    28 июня 2024, 08:48 • Новости дня

    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»

    Инвестор Роджерс: США возобновят печатание денег при экономических трудностях

    Американский инвестор сказал, когда США запустят «печатный станок»
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что США возобновят масштабную печать денег, как только столкнутся с экономическими проблемами.

    В настоящее время, по его словам, США печатают деньги не в том объеме, как это было год назад. Страна, как отметил Роджерс, уже напечатала «огромный объем денег». Он напомнил, что процентные ставки были низкими.

    «Но как только у нас (в американской экономике – прим. ВЗГЛЯД) снова начнутся проблемы, они приступят к печати в большом объеме», – приводит его слова РИА «Новости».

    По мнению инвестора, это единственный инструмент, который американские власти знают, чтобы сохранить свои места. «Больше их никто не волнует», – добавил он.

    В МВФ заявили ранее об угрожающем уровне государственного долга США.

    26 июня 2024, 09:47 • Новости дня
    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    Time: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»

    СМИ: Американская делегация назвала саммит по Украине «кучей навоза»
    @ Urs Flueeler/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Участвовавшая в саммите по Украине в Швейцарии американская делегация крайне негативно оценила мероприятие, назвав его «кучей навоза», пишет Time.

    В частности, делегаты США обратили внимание на то, что посадочная площадка для вертолетов, на которых они прилетели на саммит, находилась рядом с ветхим сараем, за забором которого была большая куча навоза, передает РИА «Новости».

    Один из участников со стороны США указал на символичность такой встречи, заметив, что на саммите «много дерьма, которое нужно разгребать».

    Другие участники делегации жаловались на то, что саммит не оправдал их ожиданий и не привел к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

    Кроме того, делегаты выразили разочарование, что на саммите не было представителей России.

    Ранее бывший президент Швейцарии Мишлин Кальми-Рей заявила, что решение не приглашать Россию на саммит по Украине было ошибкой.

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    27 июня 2024, 09:34 • Новости дня
    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    МО: ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов сообщил о восьми нарушениях воздушного пространства Сирии со стороны авиации возглавляемой США коалиции.

    Попов уточнил, что речь идет в том числе о двух случаях активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружения, когда происходило сближение с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты, передает ТАСС.

    Помимо этого, было зафиксировано шесть нарушений с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Попов сообщал также, что над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    27 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Представитель Кремля Песков: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва рассматривает все возможные варианты реагирования на действия Запада, в том числе и на понижение уровня дипотношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по мере того как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, в частности, США, Москва не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что решений на этот счет пока не принималось.

    Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.

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    26 июня 2024, 16:35 • Новости дня
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    Рябков заявил о начале важного этапа обмена заключенными между Россией и США
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Начало суда по делу американского журналиста Эвана Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Рябков добавил, что власти США заинтересованы судьбой Гершковича, поэтому они должны рассмотреть сигналы, которые Москва посылает Вашингтону. По его словам, у США есть обыкновение отмахиваться от знаков России, но в этот раз стоит вдуматься в их суть, сообщают «Известия».

    В среду в Екатеринбурге, в Свердловском областном суде, начался закрытый процесс над американским журналистом Эваном Гершковичем. Его обвиняют в шпионаже в пользу США.

    Ранее в Кремле сообщили, что российская сторона проводит контакты по ситуации с Гершковичем.

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    25 июня 2024, 23:17 • Новости дня
    Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину
    Пентагон выразил обеспокоенность возможной отправкой северокорейских военных на Украину
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США обеспокоено сообщениями о возможной отправке северокорейских военных на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    По его словам, Пентагон будет «внимательно следить» за ситуацией, особенно после встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на прошлой неделе, передает ТАСС

    «За этим определенно стоит последить», – сказал Райдер, добавив, что лично он, будь он северокорейским военачальником, не отправлял бы солдат на Украину.

    Ранее американские СМИ неоднократно заявляли о якобы имеющихся договоренностях Москвы и Пхеньяна о поставках оружия и боеприпасов.

    Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары, предположительно наполненные мусором, в сторону Южной Кореи. Шары пересекли воздушное пространство Сеула, сообщает южнокорейская администрация.

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    25 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа

    Американист Дудаков: Освобождением Ассанжа администрация Байдена пытается «умаслить» электорат

    Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа
    @ TOLGA AKMEN/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Джулиана Ассанжа может быть попыткой Джо Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш.

    «Переговоры между стороной защиты Джулиана Ассанжа и властями США шли на протяжении нескольких лет», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, сделка стала возможной в связи с желанием демократов использовать нашумевшее дело в рамках предвыборной кампании – им теперь, вероятно, удастся «умаслить» тех, кто был возмущен преследованием журналиста.

    «Освобождение Ассанжа может быть попыткой Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля», – пояснил собеседник. Впрочем, не исключено, что американский лидер перед выборами хочет закрыть гештальт, связанный с WikiLeaks, поскольку понимает – после ноября договориться о подобной сделке вряд ли станет возможным.

    Дудаков напомнил, что обвинения в отношении основателя портала были выдвинуты в 2019 году при Дональде Трампе. «Нынешние президентские выборы могут привести к любому развитию событий. Не исключено поражение Байдена, что поспособствует переформатированию американского Минюста», – рассуждает политолог.

    Что касается сделки Ассанжа с властями США, то ее детали до сих пор доподлинно неизвестны. «Я думаю, что перед журналистом поставят ряд условий. Среди них может быть требование ничего не публиковать, никак не влиять на ход президентской гонки, не контактировать со своими информаторами в Америке, которые сливали ему секретные документы», – прогнозирует спикер. Дудаков полагает, что после решения суда и освобождения основатель WikiLeaks станет «тихо-мирно проживать в Австралии».

    Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

    «Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

    Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

    Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

    Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

    Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее  уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.

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    27 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

    Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    27 июня 2024, 05:01 • Новости дня
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший назвал обстрел пляжа в Севастополе актом войны со стороны США против мирных россиян.

    «Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Кеннеди–младший отметил, что атака была совершена американской ракетной установкой, «предположительно произведенной (компанией) Lockheed и наводимой на цель сложной системой, которой только американцы на Украине могут управлять (MGM-140 ATACMS)».

    Он отметил, что ракета взорвалась «над российским Крымом и разбросала по площади кассетные суббоеприпасы, накрыв гражданский пляж», что привело к ранениям более чем ста человек, в том числе детей.

    Также он призвал конгрессменов остановить «неконтролируемых и безрассудных ястребов, которые управляют ослабленным президентом Джо Байденом».

    Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США являются главным спонсором терроризма. Об этом говорится в заявлении. Он осудил атаку на Севастополь, назвав его «непосредственным военным ударом по российской территории», а также «жестоким злодеянием против человечности, которому не может быть оправдания».

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    26 июня 2024, 08:38 • Новости дня
    Американский политик заявила о начале дедолларизации мировой экономики

    Кандидат в сенаторы Сэйр: Дедолларизация мировой экономики уже началась

    Tекст: Ольга Никитина

    Независимый кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр заявила, что политика американских властей запустила процесс дедолларизации мировой экономики.

    Сэйр заявила РИА «Новости», что этого можно было избежать, однако политика, которую проводят США, не оставляет иного выбора.

    Политик не исключила целесообразности перехода к «корзине валют» и «фиксированных курсов». Она призвала «закрыть лазейку» для валютных спекуляций с «разрушительными последствиями для национальных экономик».

    Исследование, проведенное около года назад, показало, что темпы дедолларизации мировой экономики в десять раз выше, чем в предыдущие два десятилетия. Доля доллара в мировых расчетах сократилась с 73% в 2001 году до 55% в 2020 году, а с началом санкций против России упала до 47%.

    Министр финансов США Джанет Йеллен также признала, что финансовые санкции, основанные на доминировании доллара, могут со временем подорвать его гегемонию.

    Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, и от него сейчас отказывается не только Россия.

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    27 июня 2024, 11:38 • Новости дня
    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине

    Американист Дудаков: Байден представит мирную инициативу сторонников Трампа как уступки в пользу России

    Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Согласие с предложениями сторонников Дональда Трампа о заморозке конфликта на Украине по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров Москвы и Киева обернулось бы для администрации Джо Байдена «потерей лица», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Украины в пользу России.

    «Реакция команды Байдена на план по Украине, разработанный советниками Трампа, оказалась негативной. Они не могут признать правоту своего основного оппонента на выборах. Поэтому даже если предложения экс-президента США по урегулированию конфликта устраивали бы демократов, они в любом случае подвергли бы их критике», – считает американист Малек Дудаков.

    Вместе с тем нынешний план союзников Дональда Трампа абсолютно неприемлем для нынешней администрации, добавил собеседник. «Демократы заняли максималистскую позицию в рамках противостояния с Россией. Принятие предложения о заморозке конфликта по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров между Москвой и Киевом рассматриваются ими как потеря лица», – указал политолог.

    Дудаков не исключает, что предложенный план станет одной из тем во время дебатов. «Я думаю, что Байден будет обвинять оппонента в том, что тот готов согласиться с требованиями России и капитулировать перед Москвой. Трамп в свою очередь поставит в вину Байдену то, что он затягивает Америку в третью мировую войну, которая обернется плачевными последствиями для всего человечества», – прогнозирует он.

    При этом вероятность реализации предложенного плана по Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, уверен спикер. «Например, если на выборах победит Трамп, и к моменту его инаугурации ВС РФ сумеют занять еще больше территорий, то Запад, вероятно, будет готов на любые переговоры с Москвой, лишь бы избежать полного краха ВСУ, – уточнил Дудаков. В свою очередь, стагнация линии фронта приведет к расколу на Западе, добавил он. «Вопрос о том, как договариваться с Россией, станет поводом для споров между ястребами и реалистами», – заключил американист.

    Ранее в администрации Джо Байдена заявили об отсутствии намерений принуждать Украину идти на территориальные уступки России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, действующий президент Штатов считает, что подобные решения должны приниматься Владимиром Зеленским без давления со стороны Вашингтона.

    Таким образом он прокомментировал недавнее предложение советников Дональда Трампа Кита Келлога и Фреда Флейтца о лишении Украины американской поддержки. По мнению сторонников экс-главы Белого дома, офис Зеленского необходимо поставить перед ультиматумом: либо начало переговоров с Россией, либо остановка помощи США, пишет издание Reuters.

    Подчеркивается, что если инициатором срыва мирного процесса выступит Москва, то Вашингтону, напротив, следует нарастить военные поставки ВСУ. При условии, что обе стороны будут готовы приступить к обсуждению прекращения конфликта, советники Трампа допускают возможность гарантий РФ о том, что вступление Украины в НАТО может быть отложено на долгий срок.

    При этом они предлагают закрепить в итоговом мирном договоре режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта». Документ также будет предусматривать широкие гарантии безопасности для Украины. Подчеркивается, что Дональд Трамп «положительно отреагировал» на инициативу своих советников.

    Напомним, Владимир Путин сделал западным государствам и Украине «конкретное и реальное» мирное предложение. Для окончания конфликта противнику необходимо выполнить два условия. Первое – вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Второе – отказаться от планов вступления в НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала данную инициативу главы России.

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