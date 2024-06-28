Российский банк впервые продал замороженные из-за санкций активы

ВТБ от продажи заблокированных активов получил 16 млрд рублей

Tекст: Ольга Никитина

Сделка стала первой в своем роде на российском рынке: до сих пор замороженные из-за санкций активы между российскими игроками не продавались, пишет РБК.

По словам Пьянова, по форме сделка представляла собой цессию – переуступку прав требования по активам от ВТБ покупателю. Портфель был продан с дисконтом, но точную величину скидки топ-менеджер не назвал, отметив, что она была «значительной».

«На рынке очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами», – пояснил Пьянов. «Мы ищем по рынку таких контрагентов уже второй год, это говорит о том, что это рынок покупателя. В такой ситуации дисконт большой. В том числе и в государстве близится понимание, что эти активы невозвратные», – добавил он.

Ранее российский суд арестовал 439,5 млн долларов JPMorgan по иску ВТБ.