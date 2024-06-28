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    Байден подтвердил победу Альцгеймера

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    28 июня 2024, 16:25 Мнение

    Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

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    Дебаты, которые все с упоением обсуждают, – это ж не про политику вообще. Это про медицину.

    Что надо понимать.

    Синдром Альцгеймера, яркую картину перехода из раннего этапа которого в умеренный нам демонстрирует дедушка Джо, болезнь долгая. «Предеменцию» он показывал уверенно еще в ходе избирательной кампании 2020 года. И об этом знали примерно все и в его команде, и в семье, и в партии, и в руководстве США, и вообще везде, где это было интересно.

    Очевидно, что на лечение Байдена тратились все возможные ресурсы, как актуальные, так и проектируемые. Если в инновационной методике «что-то есть», она не могла не использоваться. (При этом Байден просто вынужден вести активную социальную жизнь, заниматься задачами за пределами снижающихся когнитивных способностей – а именно это традиционно считается эффективным способом замедления прогресса заболевания).

    Не помогло ничего из арсенала как традиционных средств (широкие коммуникации, когнитивные тренировки, диета), так и из зарегистрированных препаратов или кандидатных инновационных схем. Байден уверенно, неотвратимо и с неплохой скоростью идет по лестнице вниз. Этапы просветления меняются с этапами затемнения, «темнота» все гуще, просветление все реже.

    Стратегия окружения понятна:

    – создавать максимальный комфорт коммуникаций для самого пациента (повторение за ним его даже абсурдных действий, как на Омахе-бич, максимальное замедление движений во время встреч и мероприятий с ним – движения всех участников публичных встреч с Байденом выглядят групповыми упражнениями в подводной гимнастике в доме престарелых);

    – медикаментозно подводить его на максимуме формы к важным мероприятиям. В марте, во время обращения к Конгрессу, получилось, сейчас нет. При понимании важности дебатов – хорошее подспорье тезиса о принципиальной неэффективности терапии. 8 марта во время доклада «О положении дел в стране» он просто оказался в неплохой форме в логике болезни, а не благодаря лечению. Сейчас, несмотря на интенсивную подготовку, вывести его «на свет» не получилось.

    Это не значит, что его нельзя избрать в президенты. Деменция – болезнь, повторимся, долгая. Вопрос в том, когда ее прогресс станет невозможно скрывать или интерпретировать как злокозненные происки врагов. Апраксия (двигательные нарушения) – уже давно, афазию (проблемы с речью) он ярко показал вчера. Добавим показательный симптом – «эпизодическая память»: яркие воспоминания (часто ложные полностью или частично) о давно прошедшем эпизоде, крайне малозначительном и не связанном с актуальными контекстами коммуникации. (Это все «Путина я знаю 45 лет», «Я вырос в итальянской общине и ходил вот в эту церковь» и прочее в том же роде). С этим набором можно жить и даже как бы «работать» годами. Особенно если окружение лояльно и поддерживает как может «иллюзию нормальности». Что есть и это будет.

    Так что я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    Ну и, конечно, по уму, необходимо провести ревизию всего того вранья, которое любимая Большая Фарма наплела и нарегистрировала в последние годы в качестве лекарства от Альцгеймера. (Это – один из самых дорогих «мегапроектов» фармотрасли с потенциальной рыночной емкостью выше, чем у препаратов для похудения им. Оземпика).

    В нейродегенеративных болезнях, кстати, больше, чем где бы то ни было, скандалов и отзывов регистрационных свидетельств и научных статей, легших в их основу. Препараты все дороже, эффекта от них все меньше.

    Но скорее обе партии в США сменят своих кандидатов на 40-летних умеренных адекватных политиков, чем лидеры фармрынка и FDA признают, что были неправы и что-то там переоценят или ревизуют.

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