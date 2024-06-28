Миллер: Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Tекст: Ольга Никитина

Газпром планомерно увеличивает поставки газа в Китай по «Силе Сибири». Уже в 2025 году они достигнут проектной мощности в 38 млрд кубометров в год. В 2027 году будет запущен «дальневосточный» маршрут в Китай еще на 10 млрд кубометров газа в год, передает ТАСС.

«С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет самым крупным поставщиком газа в Китай», – подчеркнул Миллер.

Кроме того, Миллер сообщил, что Газпром начал проект по соединению газотранспортных систем запада и востока России. Реализация проекта позволит повысить гибкость газоснабжения российских потребителей, а также создаст новые возможности для газификации, отметил он.

Президент Владимир Путин отмечал ранее, что рассматриваются разные маршруты поставок углеводородов из России в Китай, в том числе и по Северному морскому пути (СМП) за счет увеличения танкерного флота.