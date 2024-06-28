В Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что США и страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт на Украине на стороне Киева.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты дронов США повышают риск инцидентов в воздушном пространстве с участием летательных аппаратов России – то есть увеличивает возможность прямого столкновения России и НАТО.

В этой связи принято решение оперативно принять меры реагирования на действия со стороны Штатов.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

