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В Госдуму внесли проект о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ
Проект заявления Федерального Собрания о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, заявил глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Как указал Слуцкий, проект заявления планируется рассмотреть на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации. По его словам, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на Европейском континенте в рупор «русофобствующих политиканов», отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что депутаты и сенаторы РФ часто подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях Ассамблеи на территорию стран-участниц. Слуцкий привел в пример Великобританию, Польшу, Румынию. По мнению лидера ЛДПР, российскую делегацию фактически лишили права голоса, и теперь Россия не может участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ. Поэтому, пояснил он, в таких условиях возможности для диалога уже исчерпаны.
Слуцкий добавил, что Россия выразила желание приостановить свою работу и выплату всех взносов в ПА ОБСЕ, поскольку в этот период любые действия по внесению изменений в правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными.
Между тем лидер ЛДПР заявил, что если «русофобская линия» руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию.
В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.