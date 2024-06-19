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    Ленский мост станет стройкой государственной важности
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    Матвиенко поддержала приостановку участия России в ПА ОБСЕ
    Назван год передачи ВМФ крейсера «Адмирал Нахимов»
    Путин и Ким Чен Ын договорились о помощи в случае агрессии
    Путин призвал пересмотреть запущенный США режим санкций СБ ОНН против КНДР
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство
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    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    3 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

    18 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы

    Политолог Рар: Тандем воинствующих женщин фон дер Ляйен и Каллас во главе Европы ухудшит отношения с Россией

    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правоцентристская Европейская народная партия по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте. Поэтому вероятность переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК высока. На место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее лидеры ЕС не смогли определить ключевые должности в блоке.

    «Каждый раз, когда в Евросоюзе начинаются кадровые перестановки, за кулисами стартуют торги за ключевые должности. Причем торгуются все: и лидеры стран – членов ЕС, особенно Германии, Франции и Италии, и фракции в новоизбранном Европарламенте. У каждого ярые амбиции, ведь европейские политики будут занимать свои посты пять лет», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его оценкам, у Урсулы фан дер Ляйен по-прежнему хорошие шансы остаться во главе Еврокомиссии. «Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) по итогам выборов собрала большинство мест в Европарламенте, опередив социал-демократов, либералов и даже ультраправых. Поэтому фон дер Ляйен может быть переизбрана еще на пять лет», – уточнил собеседник.

    «Председатель Европейской комиссии – самая важная должность, которую можно занять после европейских выборов. Председателю подчиняются около 32 тыс. еврократов, которые, среди прочего, вносят предложения по новым законам ЕС и следят за соблюдением договоров. Кроме того, глава ЕК присутствует почти на всех крупных международных саммитах, таких как G7 или G20», – пояснил Рар.

    Политолог прогнозирует: кандидатура фон дер Ляйен не будет согласована, пока амбиции других фракций Европарламента не будут удовлетворены. Так, «торги» идут и за другие главные должности в блоке. «Пост главы Евросовета, по всей видимости, займет бывший премьер Португалии Антониу Кошта от социалистического блока. Между тем на место Борреля пророчат эстонку Каю Каллас, которая является самым большим критиком России в Евросоюзе», – напомнил спикер. «Если во главе Европы окажется тандем воинствующих женщин – фон дер Ляйен и Каллас, то стоит ожидать, что отношения ЕС с Россией дальше будут ухудшаться», – считает Рар.

    Ранее лидеры ЕС не смогли согласовать ключевые должности в блоке после выборов в Европарламент. Об этом по итогам неформальной встречи в верхах сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Наиболее острым стал вопрос о будущем главе Еврокомиссии. Занимающая с 2019 года этот пост Урсула фон дер Ляйен надеется получить одобрение на второй срок.

    На прошлой неделе она получила поддержку от трех самых влиятельных членов блока – Франции, Германии и Италии. При этом некоторые участники союза считают такой выбор не лучшим. Фон дер Ляйен обвиняют, в частности, в злоупотреблении полномочиями и отсутствии координации с лидерами ЕС по вопросу антироссийских санкций.

    Как сообщала газета Politico, глава Евросовета Шарль Мишель, занимавшийся подготовкой встречи 17 июня, хотел вовсе исключить фон дер Ляйен из обсуждения главных должностей. По информации издания, некоторые чиновники подозревают, что Мишель «придумывает схему, чтобы включиться в гонку за должность следующего главы внешней политики ЕС». Однако такое его поведение вызвало раздражение у других еврочиновников.

    На частном ужине в Брюсселе 17 июня также обсуждались кандидатуры главы дипломатии ЕС и главы Евросовета. На пост главного дипломата блока, который сейчас занимает Жозеп Боррель, претендует премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В ее пользу уже высказалась Финляндия. «Каллас из нашего региона, мы ее знаем, она очень близка нам по духу», – сказал глава финского правительства Петтери Орпо, его слова приводит ТАСС.

    В числе других возможных кандидатов Politico также выделяет бельгийского экс-премьера Софи Вильмес, министра иностранных дел и бывшего главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля, главу польского МИД Радослава Сикорского и министра иностранных дел и обороны Ирландии Михола Мартина.

    Что касается должности главы Евросовета, наиболее вероятным претендентом на этот пост является бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Как пишет Guardian, альтернативным кандидатом на эту должность была премьер-министр Дании Метте Фредериксен, однако из-за жесткой позиции в отношении миграции она не пользуется широкой поддержкой внутри своей европейской фракции социал-демократов. Кошта же, наоборот, вызывает уважение у членов Евросоюза и, будучи выходцем из Южной Европы, соответствует критериям.

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    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

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    18 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    В ЕС не смогли достичь соглашения о назначении фон дер Ляйен

    В ЕС не смогли достичь соглашения о назначении фон дер Ляйен на должность главы ЕК

    В ЕС не смогли достичь соглашения о назначении фон дер Ляйен
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Представители стран Евросоюза не смогли достичь соглашения о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе.

    По его словам, в данный момент соглашение не достигнуто, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что лидеры заслушали доклад фон дер Ляйен, поделившуюся мыслями касательно будущего ЕС.

    Мишель добавил, что вопрос о назначении глав ЕК, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС решится до конца июня.

    Ранее газета Politico писала, что фон дер Ляйен могут не переизбрать после выборов в Европарламент.

    Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что победа фон дер Ляйен на выборах в ЕП приведет к дальнейшей милитаризации ЕС.

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    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

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    17 июня 2024, 11:41 • Новости дня
    Ле Пен сочла очевидным проигрыш Украины

    Ле Пен: Украина не может победить в конфликте с Россией

    Ле Пен сочла очевидным проигрыш Украины
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо говорить с Россией, чтобы попытаться добиться позитивного решения для Украины в конфликте, в котором Киев очевидно не может одержать победу, заявила в интервью испанской газете El Periodico лидер французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    По ее словам, нельзя договориться о мире без участия в переговорах одной из сторон конфликта. При этом Ле Пен поддержала инициативы по военной или гражданской поддержке Киева, но призвала тщательно продумывать антироссийские санкции, передает ТАСС.

    Она считает, что энергетическая блокада разрушила экономику стран Европы, которым важно не стать соучастниками конфликта на Украине.

    Ле Пен считает, что Евросоюз представляет опасность для входящих в него стран, поэтому следует провести реформирование этого «токсичного объединения», которое не приносит пользы экономикам стран Европы.

    По ее словам, «реформированный Евросоюз» можно было назвать Европейским альянсом наций, где государствам, входящим в него, будет дано больше свободы в действиях.

    Ранее Ле Пен обвинила Эммануэля Макрона в стремлении использовать конфликт на Украине в политических целях.

    Напомним, Макрон объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. Победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов.

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    19 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Перешедший на сторону российских военных на танке Т-64 экс-боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского гражданства, сообщают силовые структуры ДНР.

    Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

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    18 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Матери российского военнослужащего вернули гражданство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Татьяне Луценко, сын которой является российским военнослужащим, вернули паспорт, который был аннулирован из-за ошибки в базах данных МВД.

    Женщина получила паспорт России 23 года назад, но при обращении для его замены ей сообщили, что у нее нет гражданства России, сообщает RT.

    Отмечается, что ситуацию осложнило то, что Татьяна Луценко с семьей переехала в Казахстан ещё до распада СССР.

    По данным агентства, сейчас ситуация разрешилась – паспорт вернули.

    Сын Татьяны – военнослужащий ВС России, который побывал в украинском плену, а позже вернулся на фронт.

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    17 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Сербские фанаты скандировали имя Путина перед матчем ЧЕ по футболу

    Сербские фанаты скандировали имя Путина перед матчем чемпионата Европы по футболу

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось видео, как болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед игрой чемпионата Европы против команды Англии, которая состоялась накануне.

    Ролик, снятый на улицах немецкого города Гельзенкирхен, опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) венгерский болельщик с ником @FranzBranntwe10, передает РИА «Новости».

    На нем запечатлено, как сербские болельщики в атрибутике футбольной команды Сербии выкрикивают: «Владимир Путин».

    Ранее сообщалось, что сербские футбольные болельщики вывесили на трибунах флаг России на матче ЧЕ.

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    19 июня 2024, 07:47 • Новости дня
    Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски ракет в Баренцевом море

    Tекст: Александра Юдина

    Атомные подводные лодки (АПЛ) «Северодвинск» и «Орел» Северного флота (СФ) выполнили пуски крылатых ракет «Калибр» и «Гранит» по морской цели в Баренцевом море.

    По информации пресс-службы флота, целью учений является поражение отряда десантных кораблей условного противника. Пуски ракет, выполненные из подводного положения на расстоянии около 170 километров, признаны успешными, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что пуски подтвердили высокую боевую готовность и слаженность действий экипажей АПЛ, надежность и точность ракетного оружия.

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    18 июня 2024, 00:15 • Новости дня
    Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР

    Президент России Владимир Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пхеньян будут развивать туристические поездки, а также наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

    По словам президента, Россия намерена активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, а также увеличить количество взаимных туристических поездок.

    «В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены», – передает слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что России и КНДР будут развивать «все то, что очеловечивает общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание».

    Ранее сообщалось, что Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.

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    18 июня 2024, 23:39 • Новости дня
    Роскомнадзор заблокировал доступ к песне группы «Порнофильмы»

    Tекст: Денис Тельманов

    Причиной стали призывы к экстремистской деятельности в тексте композиции «Роди мне 1 000 детей». Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

    Доступ к страницам сайтов, где был опубликован текст и аккорды песни, ограничен на территории России, передает ТАСС

    В сентябре прошлого года Минюст РФ внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова в реестр иноагентов.

    Ранее сообщалось, что суд арестовал журналиста Sota Артема Кригера, которого подозревают в участии в экстремистской организации.



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    18 июня 2024, 23:09 • Новости дня
    В Пензенской области обрушилось перекрытие жилого дома

    Tекст: Денис Тельманов

    ЧП произошло в поселке Тамала во время ремонта кровли. Объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    Обрушилось одно из потолочных перекрытий, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что пострадавших нет. Жителям, пожелавшим покинуть свои квартиры, предоставлена возможность временного переселения.

    Прокуратура проводит проверку.

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    18 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    ВС России повредили критическую инфраструктуру в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России повредили объект критической инфраструктуры части Херсонской области, что находится под контролем Киева, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

    Расположение поврежденного объекта не уточняется, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Минобороны отчиталось, что ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном.

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    17 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз на год продлил санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, следует из заявления Совета ЕС.

    Рестрикции продлены до 23 июня 2025 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз и США планируют ввести новые санкции против России. В частности, ЕС рассматривает введение ограничений в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот».

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