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Карасин: Румыния отказалась выдать визы российской делегации на ПА ОБСЕ
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Румыния отказалась выдавать визы членам российской делегации на сессию Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая должна состояться в конце июня в Бухаресте.
«В наш адрес, страны-соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что «с учетом российской агрессии против Украины», ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну», – написал Карасин в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что Россия запомнит это решение Бухареста: «Браво, товарищи румыны! Вы вносите свой вклад в разрушение этой некогда полезной для сотрудничества в Европе организации», – резюмировал парламентарий.
Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что Россия с большой долей вероятности покинет ПА ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию в Румынии.