Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
В штабе Байдена опровергли выход президента из предвыборной гонки
Представитель штаба Байдена: Президент не выходит из предвыборной гонки из-за неудачных дебатов
Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер.
Как приводит слова Шустера издание Hill, Байден не выходит из гонки, передает РИА «Новости».
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, но теоретически могут предложить и другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.